La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que los estudiantes de colegios de todo el país no tendrán clases durante cuatro días consecutivos en la primera semana de mayo de 2026. La medida está contemplada dentro del calendario académico oficial del año y aplica para educación preescolar, básica y media en toda la capital. De acuerdo con la resolución que fija el calendario escolar 2026, el receso estudiantil se llevará a cabo a partir del primero de mayo, festivo por el día del Trabajador y de marzo y se extenderá hasta el 4 del mismo mes, período en el que las instituciones educativas suspenderán actividades académicas. De acuerdo con el calendario oficial, los estudiantes tendrán varios días sin clases distribuidos en diferentes semanas. El primero será el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo, una fecha tradicional en el país. Luego, el descanso continuará con el lunes 18 de mayo, cuando se conmemora la Ascensión del Señor, seguido por el lunes 8 de junio, fecha de Corpus Christi, y finalmente el lunes 15 de junio, por el Sagrado Corazón de Jesús. La acumulación de estos feriados genera períodos de descanso que, si bien están contemplados, deben ser equilibrados con el cumplimiento de los contenidos académicos. Por eso, las escuelas organizan sus cronogramas para no afectar el desarrollo del año lectivo. En este sentido, el sistema educativo mantiene una planificación que permite compensar los días no laborables sin alterar los objetivos pedagógicos establecidos. Para las familias, estos fines de semana largos representan una oportunidad para reorganizar rutinas y compartir tiempo, especialmente en ciclos escolares exigentes. Estas jornadas buscan fortalecer la calidad educativa y coordinar estrategias pedagógicas para el resto del año escolar. Además, estos descansos contribuyen a reducir la carga académica momentáneamente, lo que puede favorecer el bienestar de los estudiantes en el mediano plazo. El calendario escolar continúa avanzando con estas pausas programadas, que forman parte de la estructura educativa anual en Colombia. El calendario académico establece que los estudiantes de colegios oficiales deberán cumplir 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas en dos semestres. Las fechas definidas son: Cada institución educativa organiza los horarios de clases y las actividades complementarias dentro de ese período, garantizando el cumplimiento del tiempo académico exigido por la normativa nacional.