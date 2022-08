Uno por uno: qué empresarios apoyan la creación de un fondo para pagarle al FMI

Los jefes de bloque del oficialismo reunieron en el Congreso a casi una treintena de organizaciones empresariales que expresaron su apoyo al blanqueo para crear un fondo en dólares para afrontar la deuda con el FMI. El proyecto es impulsado por el kirchnerismo de paladar negro.

Diputados y senadores del Frente de Todos, encabezados por los presidentes de los bloques, Germán Martínez y José Mayans, respectivamente, reunieron a casi 200 empresarios pymes en el salón de los Pasos Perdidos, del Congreso.

El encuentro significó, según el senador Oscar Parrilli, autor del proyecto, "un importantísimo aval del empresariado verdaderamente nacional , el que da empleo y mueve la economía de los argentinos y argentinas al proyecto para la creación de un fondo soberano con la repatriación del dinero sin declarar de argentinos en el exterior, que nos permita recaudar los dólares que necesita el país para pagar la infame deuda contraída por Macri con el FMI".

Vale recordar que la iniciativa, tras ser aprobada en la Cámara que preside Cristina Kirchner, quedó frenada en Diputados. Ahí los votos para sacar la ley no están.

Al evento, que se llevó adelante el miércoles por la tarde, asistieron empresarios de 28 cámaras, como Apyme, PymeSur (presidida por Carlos Norryh), Mesa de Unidad Pymes (de Paola Louys), Frente productivo nacional (de Daniel Moreira) y Mujeres argentinas por el desarrollo, a cargo de Ada Veiga Ricco.

También dijeron presente la Cámara Argentina de la Cerveza Artesanal, la Cámara de empresarios bonaerenses por el fortalecimiento de las cadenas de valor (FoCaBa), la Cámara de la Industria Naval Argentina, Cámara pyme de la industria petrolera (Capipe), la Central de Entidades Empresarias (CEEN) y el Centro Comercial e Industrial de Wilde.

Asimismo, se mostraron en Palacio del Congreso referentes de La Gelbard, la Sociedad Rural de Córdoba (SRC), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) e integrantes de Industriales para el desarrollo Argentino (IPA), entre otros.

Compromiso

En su intervención, Mayans dijo que "el PBI argentino se redujo en u$s 200.000 millones durante el gobierno de Macri, a lo que hay que sumarle el endeudamiento por más de u$s 100.000 millones. Si tenemos un superávit de u$s 14.000 millones por año ¿cómo hace un país para remontar semejante condena?".

A su turno, Germán Martínez comprometió el trabajo de todo su bloque para garantizar "el más pronto tratamiento del proyecto en la Cámara baja, para que por fin se convierta en ley".