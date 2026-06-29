La crisis del sector automotriz y el enfriamiento del consumo interno se cobraron una nueva víctima en el corazón productivo de Entre Ríos. Unionbat S.A., la emblemática empresa fabricante de baterías, anunció el cese de sus actividades productivas en el Parque Industrial de Gualeguaychú. La medida implica el despido de entre 100 y 120 operarios, lo que representa un duro golpe para la economía de la región mesopotámica.

A través de un comunicado oficial, la firma —que posee su sede central en Villa Lynch, partido de San Martín— justificó la decisión como parte de un proceso de “adecuación de su estructura industrial”. El objetivo declarado es lograr una operación más eficiente y concentrada en su planta bonaerense, discontinuando la fabricación en la provincia litoraleña.

En Gualeguaychú solo permanecerá una guardia mínima dedicada a la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones, que cuentan con una superficie de 20.000 metros cuadrados . Desde la compañía aseguraron que las desvinculaciones se realizarán bajo el marco legal vigente, aunque el clima en la ciudad es de profunda angustia.

El impacto en Gualeguaychú: entre la asamblea y la incertidumbre

El viernes pasado, las alarmas se encendieron cuando los empleados comenzaron a recibir las notificaciones de despido. Delegados del gremio y trabajadores se concentraron en las puertas de la fábrica para realizar una asamblea de urgencia.

Pérdida de empleos calificados: Unionbat no es una pyme improvisada. Es el único fabricante de baterías en el país con certificación IATF 16949 , un estándar internacional de calidad exigido por las terminales automotrices para sus equipos originales.

Efecto dominó: se estima que por cada puesto industrial directo se pierden entre 2 y 3 empleos indirectos en servicios, logística y comercio local.

Un contexto adverso para la industria nacional

La decisión de Unionbat no es un hecho aislado. Se inscribe en un escenario de recesión del sector automotriz, donde las ventas de vehículos 0km y la producción de terminales han mostrado cifras desalentadoras en el primer semestre del año, según datos de ADEFA y ACARA. Ante la caída de la demanda de equipos originales y repuestos, las autopartistas se ven obligadas a reducir su capacidad instalada.

El cierre se suma a la reciente crisis de Granja Tres Arroyos, profundizando la incertidumbre laboral en la cuenca del Uruguay (Imagen ilustrativa).

Además, Entre Ríos atraviesa una semana negra en términos laborales. Al conflicto de Unionbat se suma el cierre de la planta “La China” de Granja Tres Arroyos (la mayor avícola del país), que puso en riesgo 950 puestos de trabajo en Concepción del Uruguay tras un prolongado conflicto sindical y económico.

Radiografía de una sangría empresarial

El panorama a nivel nacional es igualmente complejo. Según el Monitor Mensual de Empresas de la fundación Fundar, la Argentina atraviesa un proceso de erosión de su tejido productivo:

Cierre de unidades productivas: entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, desaparecieron 26.448 empresas en todo el país (una caída del 5,2%). Tendencia negativa: solo en el mes de marzo se registraron 2.011 bajas, acumulando 18 meses consecutivos de retroceso mensual. Comparativa histórica: el informe advierte que se trata de la peor caída registrada en el inicio de una gestión de gobierno en las últimas décadas.

Más de un siglo de historia en jaque

Unionbat nació en 1914 bajo el nombre de Gino Bocci y Hermano, consolidándose como pionera en Sudamérica con hitos como la primera batería sellada de bajo mantenimiento en 1981. Su fusión en 1997 con Baterías Wao dio lugar a la estructura actual, que supo ser proveedora clave para las grandes automotrices del país.

Hoy, la centralización en San Martín marca un punto de inflexión. Para Entre Ríos, queda el desafío de reconvertir un parque industrial que ve cómo sus grandes referentes optan por el repliegue ante la falta de horizontes de crecimiento a corto plazo.