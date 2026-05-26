Una de las empresas más importantes de la industria maderera del noreste argentino confirmó el cierre definitivo de su planta y dejó a más de 130 trabajadores sin empleo. La noticia generó fuerte preocupación en Misiones, donde sindicatos y familias enteras siguen de cerca la crisis.

Se trata del aserradero Linor SRL, ubicado en la localidad de Azara, una firma dedicada a la fabricación de pallets que abastecía a grandes compañías del país y también exportaba producción al exterior.

El conflicto comenzó por movimientos sospechosos en la planta

La tensión escaló durante los últimos días cuando empleados denunciaron que comenzaron a retirar maquinaria mientras parte del personal se encontraba de vacaciones.

Según explicaron desde el sindicato maderero, los trabajadores regresaron a la planta luego de detectar movimientos extraños dentro del predio y constataron la faltante de equipos industriales.

A partir de ese momento, iniciaron un bloqueo en los accesos para impedir que continúen retirando máquinas y reclamar el pago de salarios adeudados.

Reclaman sueldos atrasados, vacaciones y aportes sin pagar

De acuerdo con el gremio, la empresa mantiene deudas correspondientes a dos meses de sueldo, vacaciones impagas y aportes vinculados a la obra social. Además, señalaron que existirían obligaciones pendientes con ARCA y facturas de servicios sin cancelar.

La decisión generó preocupación en toda la comunidad luego de que decenas de familias quedaran sin una fuente de ingreso.

Los trabajadores permanecen en vigilia frente a la fábrica mientras esperan definiciones sobre posibles despidos, indemnizaciones y el futuro judicial de la compañía.

La fábrica abastecía a grandes empresas y exportaba producción

Linor SRL era considerada una pieza importante dentro de la forestoindustria regional. La planta fabricaba pallets para compañías de gran alcance como Arcor, Quilmes y Loma Negra, además de enviar parte de su producción a Brasil.

Desde el gremio sostienen que la crisis no estaría vinculada a una caída de actividad, sino a problemas internos de administración. Según indicaron, la empresa continuaba operando y despachando camiones de manera habitual hasta antes del cierre.

Qué puede pasar ahora con la empresa

Mientras crece la incertidumbre, los empleados exigen garantías para cobrar las indemnizaciones y haberes pendientes. También reclaman precisiones sobre el destino de la maquinaria y los activos de la firma.

Por el momento, los trabajadores mantienen el corte en la planta de Azara y aseguran que no abandonarán la protesta hasta recibir respuestas concretas sobre el futuro laboral y económico de las familias afectadas.