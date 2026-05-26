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Una de las empresas más importantes de la industria maderera del noreste argentino confirmó el cierre definitivo de su planta y dejó a más de 130 trabajadores sin empleo. La noticia generó fuerte preocupación en Misiones, donde sindicatos y familias enteras siguen de cerca la crisis.
Se trata del aserradero Linor SRL, ubicado en la localidad de Azara, una firma dedicada a la fabricación de pallets que abastecía a grandes compañías del país y también exportaba producción al exterior.
El conflicto comenzó por movimientos sospechosos en la planta
La tensión escaló durante los últimos días cuando empleados denunciaron que comenzaron a retirar maquinaria mientras parte del personal se encontraba de vacaciones.
Según explicaron desde el sindicato maderero, los trabajadores regresaron a la planta luego de detectar movimientos extraños dentro del predio y constataron la faltante de equipos industriales.
A partir de ese momento, iniciaron un bloqueo en los accesos para impedir que continúen retirando máquinas y reclamar el pago de salarios adeudados.
Reclaman sueldos atrasados, vacaciones y aportes sin pagar
De acuerdo con el gremio, la empresa mantiene deudas correspondientes a dos meses de sueldo, vacaciones impagas y aportes vinculados a la obra social. Además, señalaron que existirían obligaciones pendientes con ARCA y facturas de servicios sin cancelar.
Los trabajadores permanecen en vigilia frente a la fábrica mientras esperan definiciones sobre posibles despidos, indemnizaciones y el futuro judicial de la compañía.
La fábrica abastecía a grandes empresas y exportaba producción
Linor SRL era considerada una pieza importante dentro de la forestoindustria regional. La planta fabricaba pallets para compañías de gran alcance como Arcor, Quilmes y Loma Negra, además de enviar parte de su producción a Brasil.
Desde el gremio sostienen que la crisis no estaría vinculada a una caída de actividad, sino a problemas internos de administración. Según indicaron, la empresa continuaba operando y despachando camiones de manera habitual hasta antes del cierre.
Qué puede pasar ahora con la empresa
Mientras crece la incertidumbre, los empleados exigen garantías para cobrar las indemnizaciones y haberes pendientes. También reclaman precisiones sobre el destino de la maquinaria y los activos de la firma.
Por el momento, los trabajadores mantienen el corte en la planta de Azara y aseguran que no abandonarán la protesta hasta recibir respuestas concretas sobre el futuro laboral y económico de las familias afectadas.