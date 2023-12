Exportaciones de litio: una funcionaria de Massa se iría con Milei para manejar un área prometedora

A una semana de la asunción de Javier Milei como Presidente, la danza de nombres se mantiene activa pero se siguen ocupando los casilleros restantes. En ese sentido, Flavia Royon, la actual secretaria de Energía que llegó de la mano del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, al equipo económico de Sergio Massa en agosto 2022, parte en "pole position" para pegar el salto a la Secretaría de Minería con Milei , según contaron fuentes de La Libertad Avanza (LLA).

La salteña, que en un principio quería volver a su provincia tras un año desgastante en Energía, será reemplazada en su puesto por Eduardo Rodríguez Chirillo, el hombre que armó el plan energético para el libertario y que colabora en la mega reforma del Estado que presentará Milei la semana próxima. Pero ahora suena con fuerza para sustituir a la catamarqueña Fernanda Ávila en Minería, que es su expertise, de acuerdo a lo que publicó el portal Club Minero.

Royon fue secretaria de Minería en Salta entre 2021 y 2022 y tuvo una larga carrera en el Frigorífico Bermejo, del fallecido empresario Jorge Brito. Para ese espacio se posicionaba el abogado Sergio Arbeleche, que está a cargo de Minería y Medio Ambiente del Estudio Bruchou & Funes de Rioja, y que incluso participó hace 10 días de la reunión de transición entre el futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, con funcionarios de la administración saliente.

El sector minero está a la espera de una devaluación y la apertura del cepo cambiario para motorizar las inversiones en oro, plata y cobre. La gran estrella es el litio, donde empiezan a madurar los desembolsos en el Noroeste Argentino (NOA); según espera este Gobierno, las exportaciones mineras podrían superar los 8500 millones de dólares en 2025, de los cuales algo más de u$s 5500 millones pueden llegar por las ventas de litio al exterior .

"Los precios estuvieron bajando muy fuerte en los últimos meses, por lo que las multinacionales van a evaluar los proyectos más por el lado de los costos que por el volumen potencial de producción. La búsqueda de competitividad es crucial y hay que armar un buen esquema para las importaciones, el dólar, los impuestos y la infraestructura", consideró un ejecutivo del sector.

El Gabinete de Javier Milei

La cercanía de Royon para continuar en el nuevo gobierno consolida el armado de poder del futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, con gobernadores y figuras del peronismo, que eclipsa momentáneamente la alianza electoral de LLA con Juntos por el Cambio y Mauricio Macri.

Por caso, Daniel Scioli continuará como el embajador de Brasil; el saliente gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, colocó a Osvaldo Giordano al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y a Franco Mogetta en la Secretaría de Transporte -puesto no confirmado por el momento-; y el libertario riojano Martín Menem presidirá la Cámara de Diputados.

Un movimiento que hizo ruido este fin de semana fue la baja de María Eugenia Talerico, que estaba preparando su desembarco en la Dirección Nacional de Migraciones. La abogada penalista, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Macri, iba a estar trabajando codo a codo con Patricia Bullrich en su regreso al Ministerio de Seguridad, pero informó que no asumirá ese cargo, sin ahondar en los motivos.

La relación de Milei con Macri se agrietó después del balotaje, especialmente porque el ex presidente puso como condición para mantener su apoyo la nominación de Cristian Ritondo como presidente de Diputados. El ex mandatario celebró que el libertario designara como parte de su "primer equipo" a Bullrich y a Luis "Toto" Caputo "en momentos muy difíciles de la economía argentina". Pero se cuidó de advertir que el de sus ex funcionarios es un "compromiso personal".

Una persona con cargo jerárquico en el PRO aseguraba días atrás que ahora son parte del "oficialismo", aunque criticaba la apuesta de Macri por Ritondo como "única alternativa" para garantizar gobernabilidad y votos en el Congreso, en vez de negociar "ley por ley".