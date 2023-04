¿Una cuña contra la Argentina en el FMI?: denunciaron a exfuncionarios de Mauricio Macri por traición a la patria y usurpación de títulos

Tres economistas que ocuparon cargos en la administración de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris, fueron denunciados penalmente por los delitos de traición a la patria y usurpación de títulos.



La denuncia, presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, surge a raíz de las acusaciones del Gobierno de que los exfuncionarios intentaron obstaculizar las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener desembolsos de dinero.

Según la denuncia, los economistas habrían usurpado la representación del Estado argentino ante el organismo internacional sin tener la calidad de funcionarios públicos y habrían presentado documentos falsos para acreditar su calidad de representantes.

De acuerdo a la presentación de Kalbermatten, de ser comprobados estos hechos, podrían enfrentar penas de prisión de hasta seis años.

"En mi carácter de ciudadano argentino y en los términos de los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo en nombre propio a formular la presente denuncia criminal en orden a los hechos, que en principio podrían constituir los delitos de usurpación de títulos (Art. 246 del Código Penal), incurriendo además en los delitos de traición a la patria (Art. 222 del Código Penal)", dijo Sánchez Kalbermatten en los fundamentos de su denuncia.

Y agrega: "La investigación deberá verificar la existencia de esas comunicaciones y en calidad de qué estas personas, que no son funcionarios públicos, se contactaron con miembros del FMI y solicitaron medidas que afectarían, no sólo la relación de la Argentina con dicho organismo sino además a la economía misma, instando una corrida".

Alejandro Sánchez Kalbermatten es un abogado, fundador y socio del Estudio ASK ABOGADOS, que se especializa en la "práctica general del derecho punitivo y presta servicios jurídicos integrales en todo el mundo", explica en su página web. El bufete cuenta con un equipo "altamente calificado y tecnología de investigación avanzada para obtener antecedentes de personas físicas y jurídicas, registros telefónicos, fílmicos, informáticos, audio (grabaciones notarialmente certificadas) y relevamiento de datos e informes públicos y privados. Esto le permite al estudio promover denuncias y brindar defensa técnica a sus clientes en casos penales", agrega.

No es la primera vez que una denuncia de Sánchez Kalbermatten cobra difusión mediática. El abogado presentó hace poco una denuncia contra los primos Nicolás Caputo y Luis Caputo, ligados a Mauricio Macri, para que se investigue el posible delito de defraudación contra la administración pública a partir de supuestas maniobras para "obtener el monopolio eléctrico al adquirir a precio vil centrales del grupo italiano Enel y anexarlas a Central Puerto".

Hace dos años, en 2021, denunció al gobierno de China, al de la provincia de Wuhan y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por "genocidio virósico". Otro caso resonante fue su denuncia contra Amado Boudou, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que derivó en la detención del exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, ordenada por el juez federal Ariel Lijo.

En diálogo con El Cronista, Sánchez Kalbermatten confirmó la autoría de la denuncia y explicó sus motivos: "Quiero que se investigue cómo fue que se presentaron ante el organismo y qué influencia ejercieron para tratar de impedir que la Argentina trate de salir de la situación en la que está".

"Este tipo de actitudes son incursas en delito, artículo 247, 248, arrogación de calidad profesional, de título; o sea, no son funcionarios en la actualidad pero no sabemos qué invocaron para ejercer esa presión sobre un organismo multilateral o el mismo Fondo Monetario Internacional para que no le dé asistencia a la República Argentina", amplió.

Sánchez Kalbermatten pretende, además, que se investigue "por qué estas personas invocan y ejercen presión en contra del mismo país; por lo tanto también estoy denunciando el delito de traición a la patria previsto en el artículo 214 del Código Penal, que se configura justamente cuando alguien se une al enemigo o brinda elementos o asistencia para perjudicar en este caso al propio país".

La denuncia presentada por Sánchez Kalbermatten busca determinar, además, si las gestiones de Lacunza, Prat Gay y Sandleris ante el FMI fueron en beneficio propio o en perjuicio del Estado. El abogado afirma que los exfuncionarios habrían instado a una corrida cambiaria que afectaría la economía del país y que su conducta podría ser considerada como un acto de falsificación de documentos públicos, según el artículo 292 del Código Penal.

Por su parte, los acusados negaron rotundamente las acusaciones. Lacunza, exministro de Hacienda, afirmó en su cuenta de Twitter que "Política no es excusa para difamar. La acusación es falsa. No inventen conspiraciones para justificar fracasos propios. Gobiernen. Cumplan algún compromiso y tendrán crédito".

Prat Gay, por su parte, también recurrió a twitter para responder a las acusaciones: "Vendepatria el que le pide ayuda al FMI y vendepatria el que le pide que no ayude. Los K cada vez más patéticos. Ni espiar saben, además: yo estaba invitado a las reuniones del FMI...pero no fui! Ni pasé a buscar la credencial para ingresar: lo primero para chequear antes de montar semejante opereta. Háganse cargo del desastre inflacionario y social que armaron en vez de mentir e intentar enchastrar a otros".

Sandleris, en tanto, expresidente del Banco Central, dijo que "la acusación del gobierno es falsa. Les quedan 8 meses y la crisis económica está empeorando. Dejen de mentir y buscar conspiraciones. Gobiernen. Háganse cargo, alguna vez, de los desastres que hacen".