Una buena de ANSES: confirmaron un plus de $ 420.000 para todas estas personas en diciembre Fuente: Archivo

Como parte del programa de beneficios y prestaciones sociales que se emitirán durante el mes de diciembre, la ANSES confirmó que un grupo de personas podrá acceder al cobro de un plus de $ 420.000 que se acreditará en las cuentas de los beneficiarios.

ANSES entregará $ 420.000 a todas estas personas

Dentro de las prestaciones sociales que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra la Asignación de Pago Único, que busca acompañar a las familias en momentos importantes de su vida al brindar un sostén económico por una única vez.

La APU puede ser por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. En el caso de esta última, en el mes de diciembre el monto a recibir por los titulares será de $ 426.877 y podrán recibirla todas aquellas personas que hubieran adoptado un hijo, dentro del plazo de dos meses a dos años posteriores a la sentencia final.

APU de ANSES: quiénes pueden acceder

El programa de Asignación de Pago Único que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra habilitado para una serie de personas y trabajadores.

De tal modo, podrán solicitar la prestación social ante la ANSES los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

¿Qué se necesita para acceder a la APU de ANSES?

En el caso de nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años.

En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.

En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro a alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.

Además, será necesario contar con esta documentación, la cual es indispensable para poder acceder a la Asignación de Pago Único, según el tipo que se solicite.

DNI de las madres y/o padres.

DNI del hijo.

Partida de nacimiento del hijo.

Sentencia de adopción.

AUH y Asignación por Embarazo: cuándo cobran en diciembre

Según se estableció en el calendario de pagos de ANSES, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo se cobrarán bajo el siguiente calendario: