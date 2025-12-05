En esta noticia
Como parte del programa de beneficios y prestaciones sociales que se emitirán durante el mes de diciembre, la ANSES confirmó que un grupo de personas podrá acceder al cobro de un plus de $ 420.000 que se acreditará en las cuentas de los beneficiarios.
ANSES entregará $ 420.000 a todas estas personas
Dentro de las prestaciones sociales que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra la Asignación de Pago Único, que busca acompañar a las familias en momentos importantes de su vida al brindar un sostén económico por una única vez.
La APU puede ser por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. En el caso de esta última, en el mes de diciembre el monto a recibir por los titulares será de $ 426.877 y podrán recibirla todas aquellas personas que hubieran adoptado un hijo, dentro del plazo de dos meses a dos años posteriores a la sentencia final.
APU de ANSES: quiénes pueden acceder
El programa de Asignación de Pago Único que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentra habilitado para una serie de personas y trabajadores.
De tal modo, podrán solicitar la prestación social ante la ANSES los siguientes grupos:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
- Trabajadores por temporada
- Trabajadores rurales
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo
¿Qué se necesita para acceder a la APU de ANSES?
- En el caso de nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años.
- En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.
- En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro a alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.
Además, será necesario contar con esta documentación, la cual es indispensable para poder acceder a la Asignación de Pago Único, según el tipo que se solicite.
- DNI de las madres y/o padres.
- DNI del hijo.
- Partida de nacimiento del hijo.
- Sentencia de adopción.
AUH y Asignación por Embarazo: cuándo cobran en diciembre
Según se estableció en el calendario de pagos de ANSES, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo se cobrarán bajo el siguiente calendario:
- DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.
- DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.