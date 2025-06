Un sector del campo criticó a Milei por el fin de la baja de retenciones: "Son y serán un robo"

A través de una publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó el fin de la rebaja temporal de retenciones a la soja y el maíz, cuya vigencia se extendía hasta el 30 de junio .

La medida, que se materializó en el Decreto 439/2025, regirá desde el 1° de julio y hasta fines de marzo del próximo año, aunque no tendrá impacto en las alícuotas para el trigo y la cebada (se mantendrá la rebaja).

Previo a ello, diferentes sectores del campo manifestaron su malestar por la decisión del Ejecutivo en no prorrogar este beneficio. Tal es así que el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, fue contundente al respecto.

"Las retenciones son y serán un robo con cualquier Gobierno", sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia. Al mismo tiempo, el productor agropecuario dijo que se siente decepcionado por la gestión del presidente Javier Milei, a quien cuestionó por no cumplir su promesa de eliminar los Derechos de Exportación .

"El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No solo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga esa baja ", recordó Kovarsky, quien agregó que el campo tiene paciencia, "pero el bolsillo ya no aguanta más".

Respecto a las retenciones, planteó: "Es un impuesto que le puso un techo al desarrollo del país. No hemos logrado hacer entender eso a ningún gobierno. Ni siquiera este, que venía a hacer las cosas distintas".

El campo, decepcionado por el fin de la rebaja temporal de las retenciones a la exportación

Posteriormente, el líder de la entidad del agro fue consultado acerca de cómo fue la relación entre el agro y otras gestiones. "Con el kirchnerismo fue directamente una embestida: nos ponían retenciones y encima las festejaban. Cerraban exportaciones de carne, de maíz, imponían regulaciones absurdas . Hoy al menos hay libertad de exportar. Pero las retenciones siguen", remarcó.

Con respecto a la época en la que Mauricio Macri era presidente, se sinceró: "Cuando asumió, Macri las sacó. Y el resultado fue inmediato: récord de cosecha de trigo, de maíz, más uso de fertilizantes, más rotación. Fue demostrable. Después no arregló el déficit y tuvo que volver a subirlas . Pero al menos arrancó de otro modo. Este gobierno todavía no cumplió nada".

Por último, también se mostró preocupado por la competitividad del sector. "Exportar en Argentina es cada vez más difícil. El tipo de cambio está planchado y los impuestos nos sacan de juego. Uruguay, Brasil, Paraguay: ninguno tiene retenciones al agro. Nosotros, sí. Así no se puede competir", señaló.