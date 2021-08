Un profesor y economista turco del MIT explicó por qué Argentina fracasa una y otra vez

El economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Daron Acemoglu, aseguró recientemente que la razón detrás del fracaso de las naciones se centra en el mal uso de las instituciones democráticas , mientras que puso de ejemplo a la Argentina cómo un país en el que había un potencial gigantesco pero que fracasó justamente por no respetar la institucionalidad.

El escritor turco, autor del libro "Por qué fracasan los países", habló sobre este tema al participar en el XVI Seminario Internacional del Boletín Informativo Techint -realizado este 20 de agosto- donde fue de los oradores principales. La temática en esta ocasión fue " la economía global y los desafíos de la post pandemia ", cosa que según el autor se centrará en la regulación de las nuevas tecnologías y la automatización del trabajo .

" La globalización y la automatización han sido los motores más poderosos del crecimiento económico en los últimos 30 años y ambos han sido motores defectuosos ", explicó el autor en una entrevista para el periodista Matías Barbería del portal Infobae, dando a entender que estos dos factores son los que más atención deben recibir para tener un futuro cercano más próspero.

Esta conclusión la logró luego de comparar el aumento de producción en materia de bienes y servicios -los cuales según sus datos no pararon de crecer desde los años 90'- con el estancamiento de trabajos y el cada vez más pequeño mercado laboral -algo que le atribuye en gran parte a la automatización del trabajo-.

" En los últimos años, los trabajos y salarios del grupo demográfico con menor grado educativo crecieron muy poco o bajaron ", explicó el economista turco durante su presentación, mientras que luego agregó: "Esto genera inequidad y las consecuencias sociales son bastante obvias, está relacionado con la falta de paz social y el reclamo a las instituciones e incluso a la democracia".

LA SITUACIÓN DE LA ARGENTINA EN LA POSTPANDEMIA

Pero mientras que el mundo parece estar girando en torno a cómo regular estas situaciones de inequidad -cosa que se ve reflejada en propuestas cómo el impuesto universal a las grandes fortunas o los pedidos de mayores tributos para los más ricos del mundo que surgen desde distintos sectores-, el escritor asegura que en Argentina -y también en todo América Latina- se vive una situación muy distinta.

" No creo que los países latinoamericanos tengan la capacidad de asegurar que un estado de bienestar social no se convierta en una herramienta en manos de relaciones clientelares ", explicó en la entrevista ya mencionada donde también aseguró: "Va a haber una demanda mucho mayor de un mejor estado de bienestar y creo que esa demanda ya existe también en América Latina. El problema, tal y como yo lo veo, es que los defensores de esa demanda son partidos muy defectuosos porque a menudo han tenido otras agendas ".

En esta misma línea se refirió al Peronismo, del cual aseguró: " Cuando es un partido que a menudo ha utilizado los ingresos del gobierno para fines políticos y ha incurrido en el autoritarismo -como ha pasado en otros países de la región- entonces el emisario de un mejor estado de bienestar social es defectuoso ".