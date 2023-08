Un gobernador peronista dijo que votaría a Milei y dio una peculiar razón

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sorprendió a todos al contar que en un eventual balotage entre Javier Milei y Patricia Bullrich, votaría al líder de La Libertad Avanza.

Perotti dijo que que si el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, no consigue un buen resultado en las elecciones de octubre y queda fuera del balotaje, su voto será para Javier Milei.

"Yo he votado a Massa a presidente", afirmó sobre las PASO del pasado 13 de agosto, en diálogo con radio Boing. Sin embargo, al ser consultado por un eventual balotaje, respondió que votaría al candidato libertario .

"Si (Massa) queda fuera, lo voto a Milei. Si es la opción lo voto a él, lo que vimos de Patricia Bullrich ya lo vimos y no quisiera esa etapa otra vez", justificó el candidato a diputado provincial por Juntos Avancemos.

Omar Perotti. Fuente: Radio Boing

El mandatario provincial remarcó que su deseo es que el ministro de Economía sea el próximo presidente de la Argentina, pero insistió que entre el libertario y la candidata de Juntos por el Cambio, elige "darle la alternativa a alguien que plantea algo de manera diferente".

"Siempre en mis equipos ha habido gente que no venía de la política y siempre traen una mirada mucho más sensible, cercana al día a día de la gente. Esperemos que no se dé", señaló en caso de que se de un balotaje sin el candidato oficialista.

Perotti insistió en que va a trabajar para que Sergio Massa haga una buena elección en las presidenciales de octubre y pueda estar en una eventual segunda vuelta.

¿Cómo le fue a Javier Milei en Santa Fe?

Javier Milei se impuso en las PASO de la provincia de Santa Fe con el 35,35% de los sufragios, mientras que Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich como candidata más votada, se ubicó en segundo lugar con el 31,55%.

En tanto, Unión por la Patria cosechó el tercer lugar con el 20,94% de los sufragios.