Mientras el Gobierno nacional estará ausente de la foto en Río Grande, Axel Kicillof, junto con otros dirigentes peronistas acompañará a los veteranos de Malvinas en la vigilia por el 2 de abril, en un acto separado de La Cámpora. Según confirmaron fuentes oficiales, Victoria Villarruel tenía planificado ir hasta la semana pasada. Sin embargo, tras conocerse el viaje del gobernador de la Provincia, la vicepresidenta se bajó. La vigilia de Río Grande se consolidó en los últimos años como uno de los actos centrales del país en conmemoración de los caídos en la Guerra de Malvinas, con fuerte participación de excombatientes y autoridades provinciales. Por tercer año consecutivo, el presidente Javier Milei no participará del acto central en Río Grande. En este sentido, el mandatario encabezó dos años seguidos del acto en Retiro, en el cenotafio de Plaza San Martín, en Buenos Aires. Sin embargo, la pelea abierta con su vicepresidenta ocasionó que en el 2025 la presidenta del Senado viajara al acto principal en Río Grande. Esa fue una clara señal de una brecha que sólo se ensanchó con el paso del tiempo. Aun así, si bien estaba confirmada su presencia para esta noche en la vigilia por el 2 de abril en Río Grande, tras el conocimiento de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires estará presente, la Vicepresidenta declinó su participación. Esto se da en medio de una ida y vuelta dentro del peronismo, donde voces como la de Guillermo Moreno o Miguel Ángel Pichetto marcan a Villarruel como una posible figura institucional relevante para las próximas elecciones. Por ahora, la Vicepresidenta cambió a fin de año a su equipo, en miras de un armado más peronista y puso al frente del mismo al operador Patricio “Pato” Russo, quien fuera parte de la campaña de Javier Milei y presentó a ambos políticos en 2021. Paralelamente, fuentes oficiales cercanas a Kicillof confirmaron que el gobernador estará presente hoy a las 21 horas a la espera de la medianoche para celebrar junto a veteranos un nuevo aniversario del comienzo de la guerra que tuvo lugar en 1982. Asimismo, el mandatario provincial compartirá el evento junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien también viajará para la ocasión. También se espera la presencia de otros dirigentes, como Victoria Tolosa Paz y la senadora Cristina López, por invitación del gobernador de Tierra del Fuego. “Malvinas nos une, nos duele y nos marca un camino: memoria, soberanía y compromiso permanente”, dijo Tolosa Paz en una foto que compartió en sus redes sociales. En búsqueda de una foto del peronismo institucional unido frente a las políticas libertarias, el mandatario se presentará junto con algunos dirigentes propios en muestra de poder. Dos gobernadores peronistas que no irán son Sergio Ziliotto, de La Pampa y Gildo Insfrán, de Formosa. Así lo confirmaron fuentes oficiales a El Cronista. Ambos participarán de los actos principales en sus provincias. Del lado de Ziliotto recordaron que el gobernador es veterano del conflicto bélico y que conmemorará la fecha junto a los excombatientes de su provincia, como lo hace todos los años. Insfrán, más tironeado dentro de la interna con Cristina, permanece también en su provincia y encabezará el acto principal allí. Un dato interesante es que La Cámpora también viaja a Tierra del Fuego, pero no a Río Grande. Según confirmaron voceros, la dirigente Mayra Mendoza estará presente en una vigilia, pero no la principal en la ciudad costera, sino en Ushuaia, gobernada por el intendente camporista y titular del PJ provincial, Walter Vuoto. De esta manera, Kicillof y La Cámpora no se cruzarán esta madrugada en Río Grande. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que el gobernador estará presente al mediodía del 2 de abril en el acto principal en la capital provincial, donde tradicionalmente se hace. Esto deja en una encrucijada a La Cámpora. Voces del espacio indicaron que aún no saben si participarán de este acto principal en la ciudad fueguina el mismo 2 de abril. La incógnita ahora es si esa fragmentación podrá saldarse en el acto central del 2 de abril en Ushuaia, donde se espera una nueva señal del mapa político opositor.