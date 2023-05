Un empresario y un intendente, los nombres detrás del fallo de la Corte que frenó las elecciones en San Juan y Tucumán

Un fallo de la Corte Suprema suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan previstas para este domingo 14 de mayo de 2023.

El máximo órgano del Poder Judicial se declaró competente para tratar las cautelares que habían alegado la inconstitucionalidad de las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac en fórmulas que van por la gobernación en cada una de las provincias.

Los dos fallos llevan las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, mientras que las cautelares fueron presentadas por Germán Enrique Alfaro , intendente de la capital provincial y candidato a vicegobernador por JxC en Tucumán, y Sergio Vallejos Mini , candidato a gobernador en San Juan.

El duro comunicado del Gobierno contra la Corte por las elecciones en Tucumán y San Juan

Alfaro, el intendente detrás detrás de la suspensión de las elecciones en Tucumán

La cautelar que pausó la llamada a las elecciones en Tucumán fue presentada por Germán Enrique Alfaro .

El candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio e intendente de San Miguel de Tucumán promovió una acción de amparo el último 19 de abril ante la Junta Electoral Provincial, declarando la inconstitucionalidad de la presentación de Manzur como vicegobernador.

Esta era la quinta presentación consecutiva de Juan Manzur, que lleva dos mandatos cumplidos como vicegobernador, otros dos de gobernador y un tentativo mandato más como vice de Osvaldo Jaldo.

Germán Enrique Alfaro

"Manzur ya no podría ser ni gobernador ni vicegobernador porque ya estuvo dos veces en ambos cargos. Nosotros hicimos la presentación en la Justicia de la provincia y claramente le dio la razón a Manzur, lo que da lugar a una reelección indefinida", justificó Alfaro en declaraciones a LN+.

Alfaro integra el denominado Partido por la Justicia Social, con el cual se volcó al peronismo disidente en 2015 para formar una alianza con Juntos por el Cambio, con quien llegó a su primer periodo como intendente de la capital provincial.

En 2021, luego de las elecciones legislativas, estuvo cerca de dejar la intendencia para asumir como senador provincial de Juntos por el Cambio luego de una abultada victoria con el 45,7% de los votos. Sin embargo, al momento de renunciar, anunció que le dejaba el lugar a su mujer y segunda en la lista de candidatos a senadores, Beatriz Ávila.

Alfaro argumentó que no podía dejar la capital provincial porque existía un presunto "pacto entre Juan Manzur y Ricardo Bussi" para quedarse con la intendencia.

Vallejos Mini, el empresario detrás detrás de la suspensión de las elecciones en San Juan

En el caso de San Juan,el demandante fue el empresario y candidato a gobernador por Evolución Liberal, Sergio Vallejos Mini .

Vallejos, quien se define como el candidato de Javier Milei en esa provincia, promovió una acción judicial contra la provincia de San Juan bajo la premisa de que el artículo 175 de la Constitución provincial inhabilita a Uñac a ser gobernador.

Uñac, por su parte, va por cuarto mandato consecutivo (uno como vicegobernador y dos como gobernador, presentándose por otro cargo más).

Sergio Vallejos Mini es empresario. Se desempeña como gerente de Zonda Safety Gears, una firma que produce ropa de trabajo para empresas mineras y ahora también opera en el rubro de la sanidad. Según contó en sus redes sociales, militó "muchos años en la actividad gremial y empresarial al frente de cámaras de proveedores mineros".

"Desde el frente Unidos por San Juan estamos convencidos que nosotros íbamos a ganarle en las urnas al lema donde Uñac y Gioja sumaban votos. Nunca tuvimos temor de competir electoralmente con ellos", celebró Vallejos Mini, en diálogo con el Zonda Digital.