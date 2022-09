"Es la última oportunidad": el alarmante diagnóstico de Emmanuel Álvarez Agis sobre el peso

El economista y director de la consultora PxQ, Emmanuel Álvarez Agis, dio un crudo diagnóstico sobre la economía argentina y la vitalidad del peso: "Estamos en los últimos momentos para salvarla" .

El ex viceministro de Economía se mostró en sintonía con las estimaciones de consultoras relevadas por el Banco Central sobre que la inflación podría finalizar el 2022 en un rango aproximado del 95 y 99,4 por ciento; y dijo que el nuevo régimen de precios podría ser de 6,5% mensual y mantenerse de esa manera durante los próximos seis meses.

Inflación de septiembre: aparecen las primeras pistas de cómo podrían aumentar los precios

Cómo adelantarse a la suba de tasas del BCRA: las inversiones que recomiendan los expertos



Así, Álvarez Agis le hizo un pedido a la clase política y pidió separar las decisiones económicas de las etiquetas ideológicas: "No podemos decir que subir tarifas es de macrista o poner retenciones es de kirchnerista. La ideología nos resta de los dos lados de la grieta" .

La inflación, una de las principales preocupaciones de los argentinos, podría finalizar el año cerca del 100%.

EL DIAGNÓSTICO DE ÁLVAREZ AGIS SOBRE EL PESO: los dos escenarios posibles

En diálogo con Alejandro Fantino en Intratables, el consultor económico y exfuncionario advirtió que la moneda nacional está en los últimos momentos para salvarse: "No te podés quejar si tu moneda tiene riesgo de devaluarse. Si vos no cuidás tu moneda, la destruís. Si no vamos a un esquema malo o malísimo".

El primer escenario podría ser la implementación de una economía con un régimen bimonetario, que según Álvarez Agis generaría un contexto de marcada desigualdad: "El malo es que definitivamente partamos a la población en dos. Este sector de la población y estas actividades se manejan en dólares, y esta otra en pesos".

El consultor económico Emmanuel Álvarez Agis.

"El escenario malísimo es dolarizar. El tema es que este año vamos a terminar entre 90 y 100 puntos de inflación, no es que la gente dice ‘dame pesos que me los quiero quedar, más bien es lo contrario. Si no cuidás tu moneda, la destruís", dijo acerca del segundo.

"El programa económico que arregla esto tiene que tener como objetivo que se recupere el poder adquisitivo del salario. Lo intuitivo es subir la paritaria, pero hoy necesitamos otra cosa, es un plan de estabilización", añadió el ex número dos del Palacio de Hacienda.

"Si hubiera un solo culpable de la inflación vamos, lo matamos, y baja al 2 por ciento. Pero es más complejo".

Por último, resaltó la problemática de los salarios en Argentina: "Hoy un trabajador que tiene paritarias, en promedio cobra en bolsillo $ 140 mil. La última vez que ganó un oficialismo a plata de hoy, ganaba $ 170 mil, cuando ganó Mauricio Macri, en 2019, estaba en $ 140 mil. Con estos sueldos, cualquiera pierde elecciones. El que gane debe recuperar el poder adquisitivo de los salarios".

EL RUMBO de la economía argentina según álvarez agis

Álvarez Agis comparó el acceso al crédito en otros países en relación a la dinámica argentina: "Entendés que vas a otro país del mundo y decís ‘che, las zapatillas las quiero comprar en cuotas y la casa al contado'. Te van a decir que estás demente. Para nosotros es como el agua".

"El gran factor dinamizador en el mundo es el crédito. Por eso los países tienen financieros tan grandes como su propia economía. Acá el crédito es el 8 por ciento de nuestra economía"

Asimismo, enfatizó en que el principal responsable del direccionamiento de la economía es el Estado y los otros actores económicos: "Si vos ponés un aro, una red y una pelota naranja no te podés quejar de que la gente la agarra con la mano. ¿Los bancos son buenos o malos? Son de acuerdo al set de reglas que vos le das para comportarse. Después hay gente que se porta bien, más o menos, o mal; y para eso tenés que tener reglas, sanciones y premios".