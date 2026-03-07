La reforma laboral aprobada por el Congreso a iniciativa de Javier Milei fue presentada como una modernización que consagró a los trabajadores de las apps como “independientes” y los dejó por fuera de cualquier tipo de relación de dependencia con las empresas que administran los datos, bajo el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo. Se trata de un universo de 500 mil personas que, en muchos casos, trabajan en la Provincia de Buenos Aires. No obstante, este espectro del mundo laboral de las apps podría quedar alcanzada por un proyecto de ley que busca regular su actividad. Fue el lunes por la tarde que el gobernador Axel Kicillof anunció un proyecto de ley para “ordenar y proteger” el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires. Hace pocas semanas, una consultora ligada al peronismo dio a conocer un informe sobre los costos de vida para los trabajadores de plataformas, contemplando cuantos viajes se necesitan para cubrirlos. Por ejemplo, el costo del monotributo A se cubre con 12 pedidos y un tanque de nafta para una moto equivale a 2. Un hogar individual sin alquiler necesita 140 pedidos para no ser pobre y la canasta básica alimentaria individual se cubre con 63 pedidos. Criar a un niño requiere 170 pedidos y a un bebé 152 pedidos. Ante la consulta de El Cronista, fuentes oficiales explicaron que “aún faltan unos detalles para hacer la presentación oficial”. Sin embargo, se adelantó que se creará “un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo”. Además, se podría: Al respecto, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, señaló que quienes se desempeñan en las apps “han sido completamente excluidos en esta pseudomodernización laboral que ha convertido en ley el Gobierno nacional”. “El proyecto está en línea con lo que propone la OIT y ya se implementa en los países que están a la vanguardia. Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos, nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan”, amplió el mandatario. Para Correa, es fundamental “transparentar el registro de las plataformas, con una participación del Estado para verificar los algoritmos y así proteger a los trabajadores y trabajadoras”. Consultado acerca de si la iniciativa prevé fijar un piso mínimo salarial para los trabajadores del sector, el ministro sostuvo que “en la Argentina aún rige el sueldo mínimo, vital y móvil, que es una legislación nacional reivindicada por la Constitución provincial” Añadió que en países como “Francia, España y Gran Bretaña hay una garantía con respecto al piso salarial” de los trabajadores por medios de plataformas.