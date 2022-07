Tremenda crisis, tasas y déficit: así es la "señal nunca antes vista" que alarma a Luis Secco

El economista y director de la consultora Perspectivas Económicas , Luis Secco, advirtió por la "señal tremenda" que lanzó el Gobierno al "estar dispuestos a expandir la deuda" que posee el Banco Central de la República Argentina (BCRA) "a tasas nunca vistas" .

"Han dado una señal tremenda, que es que están dispuestos a expandir la deuda del Banco Central a tasas nunca vistas" , apuntó este lunes en diálogo con CNN Radio.

Según cálculos que se desprenden del balance parcial, la entidad monetaria deberá financiar en el segundo semestre el déficit fiscal primario (2,5% del PBI), el pago de intereses y los vencimientos de deuda en pesos que no pueda renovar el Tesoro (3% del PBI).

"Desde mayo hasta acá el pasivo del Banco Central, que son pesos y Lelics, aumentó casi 2 billones de pesos; es decir, 20% de expansión del pasivo" , cruzó Secco, para luego subrayar que "ningún país lo hizo, ni siquiera en pandemia" de coronavirus.

Para Luis Secco el Gobierno "está haciendo exactamente lo contrario" para bajar la inflación

Además, este monto se aproxima así al total de la base monetaria, hoy en $ 4,2 billones por lo que significa que se duplicaría, llevando a la inflación en 2023 por encima de los tres dígitos.

"El gobierno pretende convencernos de que está haciendo algo conducente para bajar la inflación y, si mirás los números, están haciendo exactamente lo contrario" , continuó el titular de Perspectivas Económicas.

Alerta de Fitch: "Otro default en Argentina es una posibilidad real"



Salario Básico Universal: ¿es un alivio al bolsillo o se lo come la inflación?



Según señaló, ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) le permitió a la Casa Rosada tener un déficit de 70% más alto que en la meta previa. "Entonces no hay nada que ancle de alguna manera el comportamiento del gobierno".

"El FMI está entregado, no hay ningún límite a esta locura expansiva de política fiscal y monetaria" , insistió.

Luis Secco: "El FMI está entregado"

Por otra parte, consideró que "los primeros días" de Silvina Batakis al frente de la cartera económica "no cambiaron mucho, por lo menos en términos monetarios" y anticipó que "si el déficit se cuadruplicó, no podemos esperar resultados distintos" porque "no hay dique de contención a estas cuestiones".

"La pregunta es si Batakis o cualquier otro le puede dar al gobierno una credibilidad que el presidente no tiene" , alertó. "Escuchás a Alberto Fernández y ves que sigue perdido en esos lugares extraños en los que habita el presidente" , concluyó.

¿Venderías dólar blue a $ 305? Un gurú de la City reveló si es momento de quedarse en pesos



Dólar: el Gobierno analiza nuevas medidas y prepara un tipo de cambio diferenciado para turistas