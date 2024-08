Sospechas y reuniones blue en Casa Rosada: el miedo a un "topo", el engaño de Caputo y mudanzas en la SIDE

Diferentes alfiles del Gobierno reconocen que el clima dentro de la Casa Rosada se ha enrarecido en las últimas semanas. "Particularmente las últimas dos fueron las más ásperas en muchos meses" , confiaba un colaborador oficial.

En todo el Gabinete Nacional está la certeza de que hay una incidencia desde el macrismo para ganar espacios de poder. Incluso, en algunas áreas particulares se afirma que, en paralelo, hay funcionarios que podrían estar utilizando esas mismas metodologías con sus propios colegas .

Un ejemplo fue lo que pasó dos semanas atrás con Santiago Caputo . Bajo la presunción de que había una figura del Gabinete que estaba filtrando información suya, el asesor e integrante del "triángulo de hierro" mileista aprovechó, al anunciar que se tomaba unos días de vacaciones, a decirle a diferentes integrantes del Gabinete un destino distinto con el objetivo de descubrir qué funcionario haría trascender la versión particular que le había dicho.

Por eso, al comienzo de esa semana los periodistas informaron diferentes destinos en los que se estaba hospedando Caputo. Según se rumorea en los pasillos de Balcarce 50, el asesor presidencial descartó algunas opciones a los fines de encontrar al famoso "topo" dentro del Gabinete. Este fue uno de los tantos hechos que dieron cuenta que el aire en el ambiente libertario se había enrarecido.

Milei en sus primeras semanas en la gestión pública saludando desde el balcón de Casa Rosada

No se trató de una situación inventada por los medios. "¿Sabés quién es el topo?" , preguntó -preocupado- un funcionario a un periodista días atrás. Se habla de una ministra, también de un funcionario que tiene despacho en Casa Rosada . Por el momento, solo especulaciones.

Esta semana se suspendió la reunión de equipo más importante que se celebra en Balcarce 50, la de Gabinete; también se anunció que estas pasarán a ser los días jueves, aun sin una justificación específica. Los voceros oficiales esgrimieron que la cancelación se debió a cuestiones de agenda. El Cronista consultó con varias fuentes, todas coincidieron en el alto hermetismo de la cuestión y que no se ahondaría en la razón particular . El que calla, otorga.

Síntoma de que pasaba algo fue lo que ocurrió ese mismo martes. Porque hubo un encuentro blue presidido por Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Los nombres presentes dicen tanto como los de los ausentes .

A la salida de ese encuentro, dos periodistas abordaron a uno de ellos, quien respondió tajantemente: "Ustedes saben que no hablo ni en ON ni en OFF". Una mentira suspicaz por la sensibilidad del ambiente. A las pocas horas estaba hablando nuevamente con colegas en privado.

El reemplazo de la reunión de gabinete por una filtrada demuestra la desconfianza que impera en el círculo chico de Milei por posibles filtraciones. En varios despachos temen un nuevo Guillermo Ferraro , el ministro de Infraestructura que habría filtrado información de una reunión de Gabinete y fue eyectado por el Presidente. Lo cierto es que eso ocurre todo el tiempo. Pero solo unos pocos tienen el visto bueno para dispensar algo más de información que lo común .

A quien los medios lo apuntaron al inicio de la semana con rumores de distanciamiento con el círculo mileista fue a Francos. En Jefatura de Gabinete lo desmienten tajantemente y también, en privado, el propio Javier Milei . Se ha escuchado a Santiago Caputo diciéndole a los suyos que es "la persona más interesada en que Guillermo se quede hasta el final de la gestión Milei" .

Afirman que la diatriba del círculo del expresidente se debió a una entrevista en la que Francos se refirió a las pasadas causas de Macri por presunto espionaje ilegal. Por estos días también surgió la versión de que dos letrados de la SIDE fueron desplazados por haber pedido información de expedientes de cuatro causas por espionaje en la que el expresidente tenía algún grado de involucramiento.

También dispensaron la información de que Sergio Neiffert, titular de la Secretaría de Inteligencia puesto por Caputo, le habría hecho llegar un pedido de disculpas al jefe PRO.

Aquello no consta en la Casa de Gobierno. Resulta como novedad que, en tanto, quien habló con Macri fue el propio Caputo, que le dijo por WhatsApp que ese pedido de expedientes se hizo en todos los juzgados federales en los que hubiera habido una participación de un agente de la actual SIDE . Según esgrimen, no fue para evaluar a las causas sino el desempeño de los espías y evaluar a posteriori futuros desplazos.



Esto se da en el marco de la reestructuración que está teniendo la SIDE desde la asunción del propio Neiffert. Tal y como lo comunicó TN.com, hubo cambios en los sectores de análisis, contrainteligencia, reunión y apoyo. De los 1800 agentes que hay en la actualidad, se prevé echar a quienes no estén alineados con la "idea de inteligencia" que diseña Caputo y compañía.