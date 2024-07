La pregunta de Macri a Milei y el faltazo de Villarruel que generó ruido puertas adentro

Todos los funcionarios cercanos a Javier Milei comentaban lo mismo. El miércoles, luego de los festejos por el Día de la Independencia, el faltazo de Victoria Villarruel al Pacto de Mayo y su posterior aparición -horas después- en el desfile militar era el principal tema de conversación en los pasillos de Casa Rosada.



Según la mayoría de las versiones, Villarruel avisó el lunes por la tarde que no viajaría a Tucumán . No tenía por qué avisarlo con mucho tiempo de anticipación: por razones de seguridad, a una buena parte de los funcionarios del Gabinete se le puso a disposición un avión oficial para que pudieran viajar. No viajaron en vuelo de línea como sí lo hicieron diputados, senadores y funcionarios de segunda y tercera línea.

En su círculo alegaban que buscaba recuperarse de una fuerte gripe que la aquejó durante varios días. Fue la misma por la que no pudo ir a la asunción de Federico Sturzenegger como ministro , la cual se desarrolló en el Salón Blanco de Casa Rosada. También fue la razón por la que Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, debió reemplazarla en tareas clave del Senado.

Milei llegó a Buenos Aires pasadas las tres de la mañana. Cinco horas después ya estaba subiendo las escaleras de la Catedral Metropolitana junto a Villarruel, que contaba con muchas más horas de descanso. Pero el plato fuerte de la jornada fue el desfile militar. "Ella es de la familia militar. No se lo iba a perder ni loco. No tenía ni un pañuelito encima" , se resignaban en Casa Rosada, donde la perciben con una autonomía cada vez mayor.

¿Cómo 9 diputados provinciales que ingresaron por La Libertad Avanza votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más? ¿Cómo pudieron traicionar así a los argentinos que los votaron eligiendo al Presidente @JMilei y que delegaron en ellos la oposición a Kicillof?... pic.twitter.com/t1xnuj47Bc July 11, 2024

Incluso, el jueves criticó abiertamente a los nueve diputados provinciales que entraron por La Libertad Avanza a la Legislatura bonaerense -y que luego se escindieron de los libertarios puros- y que sumaron para la creación de una empresa pública. "¿Cómo 9 diputados que ingresaron por LLA votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más" , tuiteó en su cuenta de Twitter.

Salvo en ocasiones puntuales, Villarruel no suele postear en tonos tan efusivos. Es un tiro por elevación a Karina Milei -interpretan algunos-, dado que fue la hermana presidencial quien ofició de garante para el armado de las listas el año pasado . La Vicepresidenta quiere hacer pie en el distrito bonaerense con su Partido Demócrata de cara a las próximas elecciones. En 2023, la rosca por la elección de los candidatos en esa provincia fue objeto de tensión en el binomio presidencial.





El fastidio de Macri por su viaje al Pacto de Mayo

A Mauricio Macri se lo notaba exultante en su paso por Wimbledon, adonde llegó justo para ver al argentino Francisco Comesana, que había pasado a la tercera ronda de la competencia. La ilusión no duró demasiado: el tenista perdió contra su par italiano Lorenzo Musetti en cuatro sets y ya no quedaban compatriotas en el torneo.

En paralelo a eso, el expresidente todavía tenía que confirmarle a la Secretaría General de la Presidencia si asistía o no al Pacto de Mayo. Aunque se hizo esperar, la respuesta llegó a la Casa Rosada el domingo, al día siguiente de la derrota del tenista argentino. Fue a través de una remesa vía Correo Argentino, con la firma de Ana Muschetti, su secretaria privada.

El Presidente, Martín Menem, Karina Milei, Bartolomé Abdala y los 18 gobernadores que firmaron el Pacto. Macri no estuvo para la foto.

Cerca del titular del PRO Argentina dejan trascender su fastidio por cómo fue tratado durante las pocas horas en las que estuvo en Tucumán. "Mauricio no tiene ganas de venir, pero nadie, ni los gobernadores ni el propio Milei, debe tener ganas de venir", afirmaban antes de la firma del Acta. El Cronista estuvo allí presente desde horas antes y hasta el día siguiente de la firma y registró en directo el primer encuentro entre el actual y el viejo mandatario.

Y es que, sumado a ese desgano, el expresidente estuvo dos horas sentado en la primera fila del acto, con temperaturas que llegaron a tocar los 3°C, y sin tener participación destacada. Tampoco fue ponchado por la transmisión.

El macrismo apunta a que asistió porque se le prometió participar de la firma dentro de la Casa Histórica. "¿Es verdad que preguntó si iba a firmar? Sí, le dijimos que lo iba a hacer, pero como lo hicieron todos los asistentes que fueron", explicó un funcionario . Macri terminó firmando un libro de presentes, no el Acta que pretende quedar en la historia. "No es ninguna autoridad institucional de nuestro país, no tenía por qué hacerlo. Si entendió otra cosa no es culpa nuestra", justifican muy cerca de Milei.