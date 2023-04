Tras las críticas de Berni a Burzaco, Rodríguez Larreta salió a cruzarlo: "Basta de..."

Luego de las duras críticas de Sergio Berni contra el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, por considerar que no fue debidamente cuidado por la Policía porteña de la agresión de los colectiveros por el crimen de un compañero, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, salió a cruzar al ministro de Seguridad bonaerense.

En este sentido, afirmó: "Entrar en las discusiones de la política me parece una falta de respeto. Ver a los políticos peleándose... al señor Berni diciendo que va a insultar a Burzaco. Basta de insultos, arremanguémonos y laburemos. Lo grave, lo dramático es que perdimos una vida y hay una familia destrozada, no cambiemos el foco de la discusión".

Las palabras de Larreta fueron pronunciadas horas después de que el funcionario bonaerense apuntara contra su par porteño al afirmar que "Burzaco no me llamó y mejor que no me llame porque se va a comer flor de puteada".

Al hablar este martes en una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño enfatizó: "Destaco el accionar de la policía. Las declaraciones de Berni no es tema, hay que termina con eso. Valoro el trabajo de la Policía, lo salvó al señor Berni".

En esta misma línea, Larreta agregó que "terminamos con ocho policías en el hospital, y se evitó y frenó una situación de mucha violencia". Fue en al referirse a la agresión sufrida por Berni el lunes, cuando un grupo de colectiveros lo increpó tras el asesinato del chofer Daniel Barrientos en el partido bonaerense de La Matanza.



Asimismo, dijo que la inseguridad en el conurbano es "dramática, un drama de la gente" y contrapuso que "en la Ciudad tenemos los delitos más bajos de la historia, es la Ciudad más segura de toda Latinoamérica".

"Así como mejoramos la seguridad en la Ciudad también la vamos a mejorar en el Conurbano, trabajando. No es que viene Rambo y soluciona la seguridad, acá hay que tener un plan y mantenerlo en el tiempo", concluyó Larreta.



Berni fue atacado con golpes de puño y piedrazos por un grupo de choferes de colectivo que protestaban por el asesinato de un compañero en La Matanza, crimen por el cual la Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró un paro de actividades que dejó sin transporte público de pasajeros a amplias zonas del conurbano.



El homicidio del colectivero Daniel Barrientos fue perpetrado a las 4:30 del lunes en la localidad de Virrey del Pino, donde el ómnibus a su cargo fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales le disparó en el pecho, de acuerdo con las primeras versiones difundidas por la Policía y avaladas por testigos.



Noticia que está siendo actualizada.-