Tras la baja de retenciones, la Mesa de Enlace mira el dólar: el pedido para Caputo

La Mesa de Enlace y el Gobierno tuvieron un encuentro este miércoles luego del anuncio de la baja de retenciones y a modo de preparación para el encuentro que tendrá el 6 de febrero con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La reunión, planteada como un análisis técnico del decreto, estuvo integrada por los cargos políticos de las organizaciones agrarias: Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas), Andrea Sarnari (Federación Agraria), Lucas Magnano (Coninagro) y la vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural, Eloisa Frederking.

Por parte del Gobierno participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, el director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Desde las entidades agrarias, la preocupación sobre el último anuncio se centra en que el beneficio llegue al productor y no quede solo en una mejora del precio para el exportador.

Castagnani, luego del encuentro, reveló que este fue el tema central ya que el productor es "quien sostiene la producción y el empleo en el interior".

En el mismo sentido, Magnano dijo que hay que bregar por que en la pizarra se refleje la baja de las retenciones, para que el productor pueda capturar un mejor precio.

Desde las entidades destacaron que el Gobierno estaba optimista por las primeras repercusiones en el mercado, pero agregaron que aún resta ver que pasa a lo largo de los próximos días.

En los primeros días de la medida, señalaron que si bien hubo una baja en los precios internacionales, los mercados internos marcaron alzas.

Como contrapartida a este reclamo de las entidades agrarias, fuentes vinculadas al sector agroexportador señalaron que los precios de pizarra van a depender de las reglamentaciones y la forma de volver operativo el decreto, además de la capacidad de pago que tengan los exportadores luego de implementar las condiciones para el ingreso de divisas, y por último, de la posición de venta de los productores.

Es que para acceder al descuento de la alícuota de retenciones, la liquidación de divisas debe realizarse 15 días después de la declaración jurada de exportación, aunque se mantienen los 360 días para realizar el embarque.

Otras fuentes vinculadas a las operatorias de exportación señalaron que el diferencial en el caso de la soja asciende a u$s 29. Sin embargo, señalaron que entre el anuncio de la medida hasta esta semana, los precios en el mercado de Chicago cayeron, por lo que la estimación final por tonelada se contrajeron.

Al respecto, señalaron que hace una semana, la tonelada pasaba de u$s 273 a u$s 302 tras el descuento de retenciones, mientras que esta semana con el descuento asciende a u$s 298. "Se mantiene la diferencia ganada, pero los precios son más bajos", señalaron.

Desde el Gobierno señalaron que la medida "fue pensada para que alcance a la mayoría de los productores" y que ya se refleja en "precios más competitivos para los productores". Desde el sector esperan ver una tendencia más consolidada en las pizarras.

Previa a Caputo

En el encuentro también se limaron temas de cara a la reunión de la Mesa de Enlace con Caputo.

Entre los planteos que llevarán al ministro se destaca avanzar en la quita total de retenciones, pero también la preocupación por el nivel del dólar. Es que con el esquema de blend y el acercamiento del Contado con Liquidación al dólar oficial, el sector perdió la competitividad que le daba la brecha cambiaria.

La hidrovía, así como la infraestructura de los puertos, trenes y rutas formarán parte de la agenda.

La quita de impuestos como el de débitos y créditos, al cheque, la suspensión del pago de anticipos de ganancias por quebranto por cuestiones climáticas y el pago de saldos de IVA, que estaban demorados, también serán llevados a la mesa.

Por último, se buscará tratar el precio de los alquileres de los campos, los cuales vieron muy recortados sus márgenes de ganancia.