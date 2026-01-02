Tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional continúa con las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez. Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberán cumplir un requisito obligatorio para continuar con el cobro del beneficio durante el 2026.

El requisito indispensable para cobrar la pensión por invalidez

Desde el Gobierno nacional informaron que los titulares deberán actualizar la dirección postal. La medida busca evitar que los beneficiarios pierdan la pensión por no responder a citaciones que nunca les llegan.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Cuáles son los requisitos para cobrar la pensión en 2026

Para poder continuar con el cobro del beneficio los titulares deberán contar con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, con copia de frente y dorso.

Certificado Médico Oficial (CMO) en formato digital, acompañado por estudios médicos que respalden el diagnóstico.

Partida de nacimiento, en el caso de beneficiarios menores de edad.

DNI de los padres, madres o responsables legales, cuando corresponda.

Formulario de apoderado y documentación que acredite la representación, si el trámite se realiza mediante un tercero.

Cuánto cobran los pensionados en enero 2026

Durante el primer mes del año el organismo previsional aplicará un incremento de 2,5% derivado de la inflación de noviembre. De esta manera, junto al bono de refuerzo de $ 70.000 el haber quedará en $ 314.509,52.

Cuándo cobran los pensionados en enero

ANSES publicó el calendario de pagos para los beneficiarios de las pensiones no contributivas. El mismo quedó de la siguiente manera: