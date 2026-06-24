Oficial y confirmado | Cambia la jubilación para siempre y sube la edad mínima en el país.

Una de las principales preocupaciones de los gobiernos europeos es la inversión de la pirámide demográfica, marcada por un aumento de la esperanza de vida. De la misma forma, la creciente tendencia de jubilaciones anticipadas redujo de forma drástica la proporción de cotizantes por jubilados para el año 2030.

Para combatir esta problemática, la mayoría de los países del continente comenzaron a implementar nuevas medidas en el sistema previsional como un retraso de la edad de jubilación, aumento de cotizaciones mínimas y recortes de beneficios.

El canciller alemán Friedrich Merz había advertido acerca de la insostenibilidad del sistema previsional al llegar a la cancillería en mayo de 2025. De esta forma, encargó a una comisión de expertos la redacción de un informe para introducir reformas al sistema de jubilaciones y pensiones. La misma está compuesta por la profesora de Derecho Público, Constanze Janda, y el expresidente de la Agencia Federal de Empleo, Frank Jürgen Weise.

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Cómo funcionará el nuevo sistema de jubilaciones

Actualmente, el sistema previsional de Alemania permite el retiro anticipado a quienes hayan acumulado al menos 45 años de aportes, dado que la edad ordinaria de jubilación es a los 66 años y cuatro meses. De esta forma, la jubilación anticipada sin penalización puede solicitarse desde los 64 años y cuatro meses.

El nuevo sistema funcionaría con un mecanismo automático a partir de 2032: por cada año adicional de esperanza de vida, la vida laboral se extendería ocho meses y el período de cobro de la pensión se prolongaría cuatro meses. De esta forma, la edad de retiro sería de 67,5 años a principios de la década de 2040 y hasta 70 años en 2090.

La reforma propone también elevar las contribuciones empresariales y salariales un 2% a través de un fondo gestionado por el Estado, que actualmente es del 9,3% del salario bruto. Como referencia, dos puntos porcentuales de contribución mensual suponen actualmente unos 35.000 millones de euros al año. También creen que es necesario abolir la posibilidad de recibir una pensión completa a partir de los 63 años.

Por último, la comisión de expertos estableció la posibilidad de sustituir el actual sistema de pago de pensiones por uno donde la prestación se financie con dinero que fluya a las arcas estatales. De esta manera, el modelo estaría basado en la capitalización individual.

Qué cambios enfrentarían los trabajadores autónomos en Alemania

Entre otras modificaciones, los trabajadores autónomos y legisladores serán obligados a afiliarse al sistema público de pensiones y cotizar en uno privado, que hasta el momento era de adhesión voluntaria.

Respecto a los diputados del Parlamento, por cada año de servicio tendrán derecho a un 2,5% del sueldo básico de legislador, que corresponde a unos 12.000 mensuales. A su vez, la cifra máxima sería del 65%, la cual solamente podrá conseguirse tras 26 años de servicio.

De todas formas, hasta 2031 estará garantizado que las nuevas pensiones correspondan por lo menos al 48% del salario medio, aunque después de ese año se propone mantener este porcentaje de forma temporal usando dinero derivado de los impuestos.

El resto de países de Europa: ¿España sube su edad de jubilación?

Varios países europeos elevaron la edad jubilatoria o decidieron asociarla al aumento de la esperanza de vida. Uno de los casos más destacados es el de Dinamarca, que estableció la edad de jubilación a los 70 años para 2040. Por su parte, Francia la elevó a 64 años, sumado a otros países que aún se encuentran debatiendo posibles reformas en el sistema previsional.

En España, el sistema de jubilación incorpora nuevos ajustes previstos desde hace años en la legislación del país. Esto se debe a que la edad de retiro no es fija, sino que aumenta gradualmente desde 2013 como parte de una reforma estructural del sistema.

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Para 2026 la edad de retiro será a los 65 años para quienes acrediten 38 años de cotización. Quienes no alcancen el mínimo de años de aporte deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses, a menos que opten por fórmulas de jubilación anticipada. Sin embargo, esto supone reducciones sobre el monto de la pensión.

El esquema planea mantenerse vigente durante los próximos años, ya que el calendario legal prevé que la edad ordinaria de retiro llegue a 67 años en 2027, salvo para quienes cumplan el mínimo de cotización en cada ámbito laboral.