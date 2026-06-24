Si bien el Banco Central salió ayer a contener el alza en la cotización del dólar, la suba del 5% que registra la divisa estadounidense este mes no pasa más allá de una recuperación del valor que acompaña el movimiento de la divisa a nivel global.

Una tendencia que se puede comprobar al observar como la evolución del dólar en la Argentina se acopló al indicador financiero con el que Estados Unidos mide el valor de su billete frente a una canasta de seis de las principales monedas extranjeras (DXY).

Fuente: @AmilcarCollante

El tipo de cambio mayorista se muestra apenas en línea con la cotización que mostraba hace un año, pero con una diferencia sustancial respecto de cómo había llegado a ese punto en aquel período: por entonces el Banco Central no intervenía en el mercado, pero en lo que va de 2026 ya acumuló compras por 11.000 millones de dólares, un 10% más de lo que había calculado para todo el año cuando anunció el nuevo esquema que entró en vigencia el 2 de enero pasado.

Esas compras en el mercado libre de cambios tuvieron un doble impacto: contribuyeron a recuperar las reservas que estaban en rojo y, consecuentemente, mejorar la cuenta financiera, lo que permitió a reducir en el primer trimestre del año el déficit de la cuenta corriente, según mostró la Balanza de Pagos.

Pero en la última rueda el BCRA optó por la venta de bonos y operaciones a futuro para mantener la suba en parámetros que no afecten la estrategia del equipo económico: que la inflación de junio termine por debajo de 2%, de manera de reforzar la señal de una desaceleración de precios, pero también que el campo siga liquidando divisas, una acción que se ralentiza cuando el dólar sube. Los granos se mantienen en silobolsas mientras se espera por una mejor cotización.

Mantener el superávit fiscal, reducir el déficit en cuenta corriente, obtener el visto bueno del Congreso al acuerdo con los holdouts y tener el financiamiento garantizado para cubrir el vencimiento de bonos, son hechos que el Gobierno celebra. Reducir la inflación y que los dólares sigan fluyendo es el objetivo que tiene por delante.