La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció este martes su adhesión al paro general convocado por el Consejo Directivo de la CGT, en el marco del debate por la Reforma Laboral. La decisión fue comunicada oficialmente por el sindicato que conduce Roberto Fernández, para despejar las dudas respecto a su participación tras la adhesión de la UGATT plataforma de gremios del transporte en la que se alinea, bajo el mando del ferroviario Omar Maturano. En el comunicado, la organización sindical informó que resolvió adherir a la medida de fuerza “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”. Hasta su oficialización, las dudas persistían ya que en el paro anterior el gremio se diferenció de la medida de la central sindical, en pleno proceso de conciliación obligatoria por su negociación paritaria. La UTA fundamentó su decisión no solo en los términos del proyecto en discusión, sino también en el contexto económico que atraviesan los trabajadores del transporte. Según expresó, la actividad se encuentra marcada por “la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad” El gremio sostuvo además que los trabajadores están soportando “el mayor peso del ajuste económico”, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con “crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral”, situación que —según remarcó— exige “una respuesta gremial clara, firme y representativa” En ese marco, la conducción sindical consideró que el paro constituye “una medida legítima de defensa colectiva” frente a políticas que afectan “la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte” Asimismo, la UTA aclaró que la decisión “no responde a intereses sectoriales ni coyunturales”, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse sus condiciones de vida Finalmente, el sindicato ratificó su “compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales” y convocó a los trabajadores de corta, media y larga distancia, así como de combis y subterráneos, a acompañar la medida en todo el territorio nacional Si bien el documento lleva la firma de Roberto Fernández, secretario general de la UTA, el gremio atraviesa una atomización en su dirigencia, con una serie de delegados y referentes locales que buscan diferenciarse de la conducción nacional.