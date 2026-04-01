El sector educativo en Colombia se prepara para una nueva jornada de movilización. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció un paro nacional de 24 horas que impactará a las instituciones educativas en todo el territorio. La convocatoria está prevista para el 15 de abril y responde al creciente inconformismo de los docentes frente al actual modelo de salud del magisterio, cuya implementación ha generado múltiples cuestionamientos dentro del gremio. De acuerdo con lo informado por el sindicato, la movilización tiene como objetivo visibilizar las dificultades que enfrentan los maestros en el acceso a servicios médicos. Los educadores sostienen que el sistema no ha logrado responder de manera eficiente a sus necesidades. En medio de la transición hacia un nuevo esquema, se han reportado problemas en la atención, lo que ha intensificado el malestar entre los afiliados. Esta situación ha sido determinante para la convocatoria del paro nacional docente. Las manifestaciones también buscan generar presión sobre el Gobierno nacional para que revise la implementación del sistema y realice ajustes que garanticen una mejor calidad en el servicio de salud. El gremio ha insistido en la necesidad de corregir las fallas detectadas y mejorar el acceso a la atención médica, en línea con las demandas que han venido exponiendo durante los últimos meses.