Transferencias bancarias: estos serán los límites en septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los límites de dinero que se puede transferir a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales. ¿Cómo quedaron en septiembre?

Tanto los bancos como las billeteras digitales están obligados a informar a ARCA cualquier operación que supere los montos establecidos, por lo que es clave conocer cuáles son los nuevos topes vigentes para evitar inconvenientes o bloqueos de cuenta.

¿Cuánto se puede transferir en septiembre sin ser reportado?

A partir de septiembre de 2025, los límites establecidos por ARCA son los siguientes:

Transferencias y acreditaciones : hasta $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: hasta $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para personas jurídicas. Extracciones en efectivo : hasta $10.000.000.

: hasta $10.000.000. Saldos bancarios al cierre del mes : $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

: $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas. Plazos fijos : $ 100.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

: $ 100.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas. Tenencias en sociedades de bolsa : hasta $ 100.000.000 en el caso de particulares.

: hasta $ 100.000.000 en el caso de particulares. Compras como consumidor final : pueden llegar a $ 10.000.000 sin necesitar de ninguna explicación adicional.

: pueden llegar a $ 10.000.000 sin necesitar de ninguna explicación adicional. Pagos de todo tipo: límite de $ 50.000.000 en personas físicas y $ 30.000.000 en jurídicas.

No existe un límite en la cantidad de transferencias mensuales, pero sí se controla el monto total acumulado. Si se supera el tope, se activa automáticamente un reporte a ARCA.

¿Qué pasa si se superan los montos?

Cuando los movimientos financieros exceden los límites establecidos, ARCA podrá solicitar documentación que justifique el origen de los fondos. Entre los papeles requeridos pueden figurar:

Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación

Declaraciones juradas de impuestos

Facturas por ventas o servicios

Constancias de transferencias anteriores

En caso de que el contribuyente no logre justificar el dinero, ARCA aplicará sanciones económicas e incluso podrá bloquear temporalmente las cuentas involucradas.

Reforma del Régimen Penal: nuevos montos para investigar evasión

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que actualiza los valores a partir de los cuales ARCA puede investigar delitos de evasión tributaria. El proyecto fue aprobado por 226 votos a favor y ahora deberá ser sancionado por el Senado para convertirse en ley.

Evasión simple : se investigará cuando el monto no declarado supere los $ 107 millones (equivalente a 345 salarios mínimos).

: se investigará cuando el monto no declarado supere los $ 107 millones (equivalente a 345 salarios mínimos). Evasión agravada: se considerará cuando el monto supere los $ 1.000 millones (3450 salarios mínimos).

Las penas son las siguientes: