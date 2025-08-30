ARCA | El Gobierno suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de estos contribuyente

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un mecanismo que afecta a comercios, profesionales y trabajadores independientes que cobren con posnet, códigos QR o billeteras virtuales.

A través de lo establecido en la Comunicación "A" 8144/2024, el organismo de control notificará a bancos, procesadoras de pago y fintech. El fisco podría suspender cuentas y tarjetas de aquellos que aparezcan en la Base de Contribuyentes No Confiables.

El objetivo es reforzar la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Sin embargo, la decisión afecta al sector comercial y prestadores de servicios profesionales. Así, los contribuyentes que figuren como "no confiables" en la base de datos de ARCA también podrían ver interrumpidos sus cobros mediante sistemas de terminales de pago.

¿A quiénes suspenderá ARCA en septiembre?

Según los establecido por el Banco Central, las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago (PSP) que ofrecen servicios de cobro digital, como pagos con transferencia, tarjetas, QR o billeteras virtuales, no pueden brindar estos servicios a personas o comercios que estén incluidos en la "Base de Contribuyentes No Confiables" de ARCA.

Al detectarse las irregularidades, los bancos podrán bloquear las operaciones de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas al CUIT en cuestión, evitando que continúen recibiendo cobros hasta que regularicen su situación.

Los motivos por los que ARCA puede bloquear cuentas y tarjetas

ARCA definió cuatro causas principales para sumar a un contribuyente a la lista negra:

Inconsistencias en declaraciones juradas o información tributaria incompleta.

Movimientos de dinero sin justificación o con origen no identificado.

Falta de documentación respaldatoria para determinadas operaciones.

Desajuste entre las actividades declaradas y los ingresos reportados.

Cuando se verifica alguna de estas situaciones, ARCA comunica a las entidades financieras y proveedores de servicios de pago que deben bloquear cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, y billeteras virtuales asociadas al CUIT.

Cómo saber si estás en la lista de no confiables

Los contribuyentes podrán consultar su estado en el portal oficial de ARCA, en la sección "Estado administrativo del CUIT". Allí se informa si el usuario figura en alguna lista restrictiva o tiene limitaciones para operar con medios electrónicos.

El organismo notificará a través del domicilio fiscal electrónico cualquier novedad, alta o baja en esta base. Una vez incluida una persona física o jurídica, el bloqueo será automático , impidiendo transacciones hasta que se corrijan las irregularidades detectadas.

¿Cómo salir de la "lista negra" de ARCA?

Quienes hayan sido suspendidos podrán iniciar un trámite de reactivación del CUIT. Para ello deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio de ARCA y acceder al servicio "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial".

Presentar la documentación respaldatoria mediante una presentación digital.

Esperar la evaluación del organismo, que notificará el resultado por el domicilio fiscal electrónico.

Mientras no se regularice la situación, las cuentas, tarjetas y medios de cobro seguirán bloqueados, afectando tanto al titular como a sus clientes. Por eso, es importante revisar la situación fiscal periódicamente y evitar inconsistencias que puedan derivar en sanciones.