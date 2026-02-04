Cada vez son más los argentinos que optan por dejar el efectivo a un lado y pasar sus salarios y ahorros a las billeteras virtuales. Según un informe publicado por Monitor Nacional Fintech, el 96% de los adultos mayores de 18 años tienen al menos una cuenta. Dentro de sus principales ventajas es que se puede enviar dinero de forma instantánea y generar rendimientos diarios. Sin embargo, se debe tener en cuenta que ARCA (Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero) podrá fiscalizar a los contribuyentes que registren operaciones que superen los topes establecidos. De esta manera, el organismo informó a partir de qué cifra los bancos y aplicaciones deberán reportar las transferencias. El Gobierno implementó el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos con el objetivo de formalizar los ahorros y ampliar los límites por los cuales las instituciones financieras deben reportar las operaciones. La normativa vigente establece que los contribuyentes podrán transferir sin declarar hasta $ 50 millones sin necesidad de justificar el origen de los fondos. En caso de las personas jurídicas, el top es de $ 30 millones. En caso se superen los montos, los bancos y billeteras virtuales deberán reportar las operaciones a ARCA. El organismo podrá solicitar documentos para justificar los fondos. El organismo fiscal también actualizó otros topes como para el retiro de efectivo, los saldos a fin de mes, inversiones, entre otros: En caso de que se superen los topes establecidos, ARCA podrá solicitar documentos que justifiquen el origen de los fondos. Los principales son: Si no se puede justificar el origen, podrán activar distintos medios de control y sanción como: