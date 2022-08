Topes a las tarifas y situación de los consorcios: las definiciones de Royón sobre la segmentación

La secretaria de Energía, Flavia Royón, dio detalles este viernes sobre la segmentación de tarifas y la reducción de los subsidios, que se hará efectiva desde el 1 de septiembre.

En diálogo con Buenos Días América (A24) la funcionaria confirmó, en medio de los cuestionamientos y las dudas con respecto a los consorcios de edificios, que los cambios prácticamente no impactarán en las expensas. "El peso de la energía es del orden del 5% o menos. Este aumento no va a disparar el valor de las expensas", señaló.

Además, Royón adelantó que los topes para los subsidios en las tarifas de gas, se publicarán la semana que viene.

La Secretaria de Energía se refirió a los cambios que se verán en las boletas de luz desde el 1 de septiembre, cuando comenzará la quita del 20% del subsidio que otorga actualmente el Estado.

"Al margen de lo que está pasando en el mundo con el costo de la energía, era necesario ir a un sistema de subsidios mucho mas justo", señaló. "Y dentro de eso, entender la diversidad", remarcó.

En ese sentido, aseguró que en esta primera etapa, los sectores que cuentan con tarifa social no van a sufrir actualización. "No va a haber tope, porque hay un universo muy grande que no nos ha dado el tiempo de poder identificar", detalló.

"Nosotros consideramos que era necesario ir hacia un sistema de energía mucho más justo, donde si hay un subsidio, que sea al que realmente lo necesita. Y al que realmente lo necesita, hay que entender la diversidad", insistió, en referencia además a las zonas del país que requieren utilizar más energía para calefacción.



