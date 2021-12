Tensión en ambos lados de la grieta por el debate de las reelecciones indefinidas

A 48 horas de que se negocie en la Legislatura bonaerense un operativo mixto para habilitar otra reelección de intendentes en 2023, tanto oficialismo como oposición llegarán al recinto fragmentados .

Después de un proyecto peronista, que fue cajoneado, el martes podría ser debatida una iniciativa firmada por senadores del PRO que busca sortear la prohibición a los mandatos indefinidos que sentenció en 2016 María Eugenia Vidal. La idea tiene defensores y detractores de ambos lados de la grieta.

Esta pulseada es apenas el aperitivo de una sesión en la que Axel Kicillof desea aprobar su Presupuesto 2022. Pero en el Día de los Inocentes , 28D, lo relevante para el sistema político es su propia supervivencia. El mero atisbo de negociación para eliminar la prohibición encendió varias alertas.



Pedir licencia antes del 10D: el Plan B de los intendentes para reelegir en 2023

Primero las de su autora. Electa como diputada por Ciudad, la ex gobernadora reclamó días atrás que el fin de las reelecciones continúe. "Hay una ley vigente para que no haya nunca mas reelección indefinida y creo que el límite a la reelección indefinida es un avance porque la reelección indefinida no le hace bien a ningún municipio y a ningún Gobierno ", consideró Vidal, sin sinónimos, en Radio Rivadavia.

No fue la única: el "vidalismo legislativo" firmó un comunicado conjunto . Los alcaldes del PRO, en cambio, salieron a operar que el problema había sido la reglamentación de aquella norma. Y más allá. El jefe de Gabinete platense, Oscar Negrelli, opinó que la ley que limita los mandatos "es la mayor estafa y falta de respeto al voto". Es la mano derecha de Julio Garro, alcalde de La Plata desde 2015 cuando le arrebató la capital provincial al peronismo gracias al huracán cambiemita.



Los renovadores de Sergio Massa también están en una situación incómoda : el ahora titular de Diputados fue el autor intelectual de la medida que Vidal terminó ejecutando. Ahora habría enviado el mensaje de seguir fiel a su pensamiento anti-reelectoral.

El actual senador provincial Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel y ex ministro del gobierno provincial de Cambiemos, promueve la enmienda. Fue su colega de banca Juan Pablo Allan quien presentó el proyecto que podría aprobarse.

"Casi la mitad de los intendentes del Frente de Todos alcanzados por la prohibición evadieron fraudulentamente la ley y pueden volver a presentarse", reprochó Allan al promocionar su propuesta, reprochando la reglamentación de la norma. "Mientras que 51 intendentes de Juntos fueron respetuosos de la norma y no podrán hacerlo en 2023, generando una profunda desigualdad", concluye su lógica. Desde ese punto de vista insiste con convertir las próximas ejecutivas en las definitivas para todos.

Reelecciones indefinidas: María Eugenia Vidal furiosa contra el sector del PRO que coquetea con el kirchnerismo

Más allá de los argumentos, hace tiempo que intendentes de ambos espacios especulan con una salida jurídica del laberinto , al considerar que con una salida momentánea del municipio a tiempo pueden no computarse como mandato completo lo que resta hacia 2023. Hubo festival de pedidos de licencia, más de una veintena de alcaldes se exiliaron prematuramente de su distrito.

Fuera del entramado de poder territorial, el simple rechazo es más fácil . "Van a reelección para todos y todas. Concejales, intendentes y legisladores provinciales. PRO, UCR y los K. Todos en la misma. Linda joda de la corpo política contra el pueblo. Parásitos indefinidos", tuiteó el diputado José Luis Espert.

Algo parecido opinó otro nuevo diputado, Florencio Randazzo. "Tanto el kirchnerismo como Juntos priorizan sus propios intereses. Como vengo diciendo, son parte de lo mismo".