Presupuesto 2022 en provincia de Buenos Aires: la legislatura va a sesión extraordinaria para cerrarlo antes de fin de año

Las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires convocaron a sesiones extraordinarias para el martes para tratar el Presupuesto 2022, la Ley Impositiva y la reforma de la Ley de Ministerios que habilitará a Axel Kicillof a crear los ministerios de Ambiente, Transporte, Vivienda y el Instituto Cultural. Ese mismo día podría tratarse la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes.

De acuerdo a fuentes legislativas y del Poder Ejecutivo citadas por Télam, existe un "avanzado acuerdo" con la oposición para sancionar esas iniciativas y se mantienen conversaciones con la oposición para discutir cargos que Juntos reclama en distintos organismos bonaerenses.

En tanto, no se descarta que ese mismo día se incluya en el temario la modificación a la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros.

De hecho, la administración bonaerense considera, a tono con diversos intendentes del oficialismo pero también del PRO y del radicalismo, que se debe cambiar la norma que limita esos mandatos porque su implementación genera confusión.

Es que la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, indica en su artículo 7° que "el período de los intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores a la entrada en vigencia de la presente ley será considerado como primero".

De acuerdo a la norma, los jefes comunales sólo pueden tener una relección consecutiva. El debate gira en torno a que se tomó el mandato 2015 como el primero y el iniciado en 2019 como el segundo, por lo cual no podrían presentarse en 2023.

Reelecciones indefinidas: María Eugenia Vidal furiosa contra el sector del PRO que coquetea con el kirchnerismo



Pero muchos jefes comunales afirman que como las leyes no pueden ser retroactivas, es incorrecto que para comenzar a aplicar la medida se considere al mandato iniciado en 2015 porque la ley se votó recién un año después.

"Ese tema debe ser subsanado porque el artículo 7° da lugar a confusiones y ya generó muchas presentaciones judiciales", dicen en las más altas esferas del Gobierno bonaerense.

Sostienen que "un juez decide una cosa, otro magistrado falla en sentido contrario y no es claro cómo debe aplicarse la legislación". Kicilllof considera que con distintos fallos e interpretaciones en ese sentido, en 2023 "no se sabrá quién puede ser candidato y quién no" y coincide con los jefes comunales en que la Legislatura debe debatir ese artículo y modificarlo para saldar el debate de interpretación.

El martes podría tratarse la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes.

La idea que se dialoga por estos días en las Cámaras es introducir modificaciones en la ley para dejar en claro que el primer mandato a considerar es 2019 y, así, los intendentes podrían reelegir una vez más en las próximas elecciones.

Letra chica del Presupuesto

El lunes se presentarán en la Legislatura provincial los ministros de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y de Salud, Nicolás Kreplak, para exponer ante diputados y senadores de todos los bloques políticos los principales puntos del Presupuesto enviado por el gobierno de Kicillof.

Ya participaron de las reuniones informativas con legisladores los ministros Augusto Costa (Producción); Pablo López (Hacienda); Cristian Girard (ARBA); y Julio Alak (Justicia), para brindar precisiones sobre las inversiones que se realizarán en cada área el año próximo.

El Gobierno prevé un gasto total para el año próximo de $ 3,1 billones, un aumento de los impuestos patrimoniales del 35% promedio para la mayoría de los contribuyentes, y un pedido de nuevo endeudamiento de $ 90.000 millones.

Con la reforma de la Ley de Ministerios, en tanto, se crearán las carteras de Transporte, en la que recalará el exlegislador massista Jorge D'Onofrio; de Vivienda, que será para el exministro Agustín Simone y de Ambiente, que será para la diputada nacional de La Cámpora de Lomas de Zamora, Daniela Vilar.

El Presupuesto prevé un pedido de nuevo endeudamiento de $ 90.000 millones.

A la vez, se reflotará el Instituto Cultural, cuya titular será la exdiputada y exdecana de Periodismo, Florencia Saintout. Esas modificaciones fueron anunciadas por el gobernador el 9 de diciembre, cuando presentó el plan denominado "Seis por Seis" según el cual, tras seis años de crisis y pérdidas generadas por los cuatro años de macrismo y los dos de la pandemia, hacen falta seis años más "de reconstrucción de la Provincia".

Allí anticipó que desde el año próximo planifica realizar "la mayor inversión de la historia de la provincia en materia de infraestructura, educación, seguridad y salud".

El mandatario anunció que entre 2022 y 2023 buscará sumar 40.000 policías para patrullar las calles, hacer 100.000 cuadras de pavimentación e iluminación, reparar escuelas y hospitales, implementar planes de arraigo, de formación laboral para jóvenes, de turismo y de desarrollo tecnológico.

Para todo esto, el Frente de Todos necesita alcanzar los acuerdos con la oposición que le permitan contar con el presupuesto.