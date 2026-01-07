Espías de la nueva SIDE con poder para arrestar: qué cambia y qué países lo implementan

La discusión por la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses volvió al centro de la escena política y expuso una nueva línea de tensión dentro del oficialismo provincial y con la oposición.

A medida que se empieza a ordenar el tablero hacia 2027, el gobierno de Axel Kicillof decidió jugar una carta sensible: respaldar la revisión de los límites a los mandatos municipales, una demanda largamente sostenida por los jefes comunales.

El encargado de explicitar esa postura fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien cuestionó públicamente el esquema vigente al señalar que la prohibición de reelección “es una restricción a la voluntad popular” y que no rige para otros cargos ejecutivos o legislativos.

“No hay una razón democrática para que un intendente no pueda ser elegido si la gente quiere votarlo”, sostuvo, al tiempo que remarcó que se trata de una discusión que debe darse “sin hipocresías”.

Las declaraciones no fueron casuales. Llegaron en un contexto en el que 82 de los 135 intendentes bonaerenses quedarían impedidos de competir en 2027 si no se modifica la ley actual, y cuando el peso territorial de los municipios vuelve a ser clave para cualquier estrategia electoral, tanto del oficialismo como de la oposición.

Muchos de esos jefes comunales hoy militan en el espacio político del Gobernador.

El régimen vigente es el resultado de dos normas. En 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal, se aprobó la Ley 14.836, que estableció un límite de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

Sin embargo, la aplicación práctica abrió una serie de atajos —principalmente licencias temporales antes de completar el segundo mandato— que permitieron esquivar el espíritu de la norma.

Para cerrar esas grietas, en 2021 la Legislatura sancionó la Ley 15.315, que endureció el criterio: todo funcionario que haya asumido un segundo mandato queda alcanzado por la prohibición.

En 2025 hubo un proyecto con media sanción para flexibilizar la prohibición en los casos de legisladores provinciales y concejales, pero no avanzó en Diputados.

Quienes fueron electos en 2019 y reelectos en 2023 están hoy transitando su última gestión consecutiva posible.

El número que ordena la política: 82 intendentes fuera de carrera

Si la normativa no se modifica, más del 60% de los intendentes bonaerenses no podrá presentarse a la reelección. El impacto es transversal, pero no homogéneo. La mayor parte de los jefes comunales alcanzados pertenece a Unión por la Patria, con alrededor de 52 intendentes en esa situación.

Muchos de ellos gobiernan distritos clave del Conurbano bonaerense (por ejemplo, Avellaneda, La Matanza, Ituzaingó, Ezeiza o Pilar) y forman parte del entramado territorial que sostiene al oficialismo provincial.

Sin embargo, hay algunos intendentes que ya asumieron como legisladores bonaerenses y habrá que esperar si buscarán o no un atajo en la Justicia para plantear que no completaron su segundo mandato y pedirán uno nuevo. En esa nómina se podría contar, por ejemplo, al jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, o su par camporista Mayra Mendoza.

Sin embargo, la agrupación que conduce Máximo Kirchner ya se ha manifestado a favor de cumplir con los compromisos asumidos en la última elección.

La oposición también siente el impacto. El PRO pierde figuras centrales en municipios de peso como Junín, mientras que la UCR enfrenta un dilema distinto: varios de sus intendentes del interior quedarían alcanzados por la prohibición, lo que explica por qué el radicalismo aparece como uno de los espacios con mayor predisposición a acompañar una eventual modificación legal.

El centenario partido realizaría un encuentro para debatir el tema durante el verano.

Internas y alineamientos: quién apoya y quién resiste

El respaldo del Ejecutivo bonaerense al cambio normativo no ordena automáticamente al peronismo. La Cámpora se mantiene en contra de habilitar reelecciones indefinidas, en especial porque eso le facilitaría la competencia en distritos con jefes comunales muy asentados. Para poner un ejemplo, no es lo mismo disputar Avellaneda contra Jorge Ferraresi que contra un candidato que responda a ese dirigente.

Del otro lado, el PRO rechaza abiertamente cualquier intento de modificar la ley, en línea con su discurso histórico contra las reelecciones indefinidas.

En ese esquema, el rol de la UCR aparece como clave: sus legisladores podrían inclinar la balanza si deciden acompañar un proyecto que, en los hechos, beneficiaría a buena parte de sus intendentes.

La Libertad Avanza cuenta con Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, como único caso de atención. Hoy se encuentra de licencia como jefe comunal y como senador bonaerense, pero nunca ha ocultado su voluntad de ser candidato a gobernador.

El trasfondo: poder local y recambio forzado

Más allá del debate jurídico, lo que está en juego es el control del poder municipal. Los intendentes son actores centrales en el armado político bonaerense: manejan estructura, territorio y recursos, y suelen ser decisivos en elecciones provinciales y nacionales.

La imposibilidad de competir en 2027 abre un escenario de sucesiones obligadas, con riesgos de fragmentación interna, disputas por liderazgos y migraciones hacia cargos legislativos. Para el oficialismo provincial, habilitar la reelección aparece como una forma de preservar gobernabilidad y orden territorial de sus aliados más importantes, los jefes comunales.

Fuerza Política Cantidad de Intendentes Impedidos Observaciones Unión por la Patria 52 Gran concentración en el Conurbano y el MDF Unión Cívica Radical (UCR) 17 Predominio en el interior productivo PRO 8 Incluye distritos clave como Mar del Plata y Junín Vecinalistas 4 Líderes con fuerte arraigo local autónomo La Libertad Avanza 1 Caso de migración partidaria reciente Total 82 Representa el 60,7% de los municipios bonaerenses

Aunque por ahora no hay un proyecto formal presentado, el tema ya se instaló en la Legislatura y promete ser uno de los ejes políticos del año. Si la ley se modifica, decenas de intendentes quedarán nuevamente habilitados para competir; si no, 2027 marcará el mayor recambio de jefes comunales desde el regreso de la democracia.

En cualquiera de los escenarios, la discusión dejó de ser técnica: la reelección indefinida volvió a convertirse en una pieza central de la disputa por el poder bonaerense.

Municipio Nombre y Apellido Partido Político Situación de Mandato Avellaneda Jorge Ferraresi Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) Quilmes Mayra Mendoza Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecta 2023). Actualmente diputada provincial Esteban Echeverría Fernando Gray Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) Ensenada Mario Secco Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) José C. Paz Mario Ishii Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023).

Actualmente Senador provincial Escobar Ariel Sujarchuk Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) Pilar Federico Achával Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) Malvinas Argentinas Leonardo Nardini Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) Merlo Gustavo Menéndez Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) Moreno Mariel Fernández Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecta 2023) Morón Lucas Ghi Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) Tigre Julio Zamora Vecinalista Segundo Mandato (Reelecto 2023) La Matanza Fernando Espinoza Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) Florencio Varela Andrés Watson Unión por la Patria Segundo Mandato (Reelecto 2023) Tres de Febrero Diego Valenzuela La Libertad Avanza / PRO Segundo Mandato (Reelecto 2023)