Después de consolidarse como la mayor traveltech B2B de América Latina con más de 3,500 clientes en Brasil, Onfly busca convertir a México en su siguiente mercado estratégico tras recibir una Serie B superior a los u$s 40 millones de dólares el año pasado.

La compañía, especializada en la digitalización de la gestión de viajes corporativos, quiere cuadruplicar su operación en el país durante 2026, apoyada en una plataforma adaptada a las necesidades de las empresas mexicanas y en la llegada de Juan Camilo Valencia Rivera como country manager.

La empresa, que inició operaciones en México hace aproximadamente un año, ya suma cerca de 100 clientes y considera que concluyó la etapa de adaptación de su producto al mercado local. Ahora el objetivo es acelerar su crecimiento.

“El reto principal al que yo llego en Onfly es escalar la operación. Pasar de estos cerca de los 100 clientes que tenemos a cuadruplicar la base durante 2026, tanto a nivel de facturación como de clientes”, explicó Valencia en entrevista con El Cronista.

El directivo, quien anteriormente encabezó la expansión de otra startup colombiana hacia México, también tendrá la misión de fortalecer el equipo local, integrado actualmente por 17 personas.

“Quiero que México sea relevante. Quiero que, cuando se hable de la operación de Onfly, la operación de México sea importante”, afirmó.

La apuesta responde al potencial que la empresa identifica en el mercado mexicano de viajes de negocios. De acuerdo con Valencia, una parte importante de las empresas todavía administra los viajes corporativos mediante procesos manuales o distribuidos entre distintas áreas, lo que abre espacio para soluciones tecnológicas.

“Hay una oportunidad gigante. Cerca del 53% de las empresas en México no cuentan con un departamento de gestión de viajes; lo hace recursos humanos, lo hace finanzas o alguien más, pero no es su función principal”, señaló.

Ese escenario ha llevado a Onfly a enfocar su estrategia en empresas medianas que ya manejan un volumen considerable de viajes, pero que aún no cuentan con plataformas especializadas para administrarlos.

“Nuestra empresa ideal es aquella que ya tiene entre 30 y 50 viajeros al mes, donde ya no se puede manejar con un Excel o por WhatsApp, pero donde el modelo tradicional de agencia empieza a ser muy costoso”, explicó.

La compañía sostiene que su propuesta combina automatización de procesos, centralización de reservas y herramientas de análisis para reducir la carga administrativa de las áreas responsables de los viajes corporativos.

“A mí el producto lo que creo que les devuelve es tiempo. Las áreas que gestionan los viajes gastan muchas horas en facturas, soporte y administración; con Onfly eso se resuelve en minutos”, dijo Valencia.

Además del ahorro operativo, la empresa asegura que su modelo puede representar costos significativamente menores frente a las agencias tradicionales.

“Onfly es casi un 50% más económico frente a las agencias tradicionales de viajes corporativos”, afirmó.

Aunque en México existen competidores internacionales como la europea TravelPerk, la estadounidense Navan y Argo Solution, otra traveltech brasileña, Valencia considera que la principal ventaja de Onfly es haber desarrollado una plataforma enfocada desde su origen en las particularidades del mercado latinoamericano.

“Lo que más me gusta de Onfly es que está pensado para el mercado latinoamericano. Nació en Latinoamérica y está hecho para este mercado”, comentó.

Para impulsar su posicionamiento, la empresa reforzará su estrategia comercial mediante campañas de marketing, participación en eventos de la industria y una mayor inversión en generación de demanda. El objetivo inmediato es incrementar el reconocimiento de la marca en un mercado donde aún tiene baja visibilidad.

“El primer paso que necesitamos es que nos conozcan, que sepan que estamos acá y que somos un jugador importante”, concluyó Valencia.

A mediano plazo, la compañía prevé que la consolidación de México también sirva como plataforma para continuar su expansión regional hacia mercados como Colombia y Chile, replicando el modelo que la convirtió en uno de los principales actores del segmento de viajes corporativos en Brasil.