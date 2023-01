Aumentos de luz: cuándo suben las tarifas y cuál es el impacto en la inflación

El interventor del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, aseguró este lunes en el inicio de una audiencia pública que las distribuidoras Edenor y Edesur "no van a obtener las tarifas que piden", sino las que los usuarios puedan pagar .

Según Martello, la recomposición de las tarifas debe contribuir a la baja de la inflación y "no puede ir por un carril diferente al de los demás precios". El interventor añadió que abonar el servicio no debe implica un esfuerzo "excesivo, que las familias no deban resignar consumos básicos para pagar esas tarifas".

Autorizan un aumento extra de las tarifas para hacer obras de gas

Nicolás Maduro no vendrá a la Argentina y acusó a la "derecha"

Además, contestó al CEO de Enel, Francesco Starace, que recientemente en una conferencia en el exterior dijo que el grupo italiano se quiere ir de la Argentina porque el país tiene la regulación más "bizarra" del mundo .

Walter Martello, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

"Creemos que es extravagante pretender tarifas del primer mundo ofreciendo un servicio del tercer mundo. Resulta bizarro no poder gestionar y hacer funcionar un negocio sobre un mercado no competitivo , con usuarios cautivos y sin la opción de optar por un servicio alternativo", respondió el interventor del ENRE.

Cómo son las subas de tarifas de Edenor y Edesur

Durante la audiencia pública, el gerente de Planeamiento de Edenor, Federico Méndez, describió que la empresa prevé un déficit de caja de $ 205.760 millones para 2023. Para obtener esos ingresos, el 80% de los hogares deberían pagar, tras un aumento de tarifas, un promedio de $ 2757 por mes .

La distribuidora destacó que ese monto sería menor que una factura de TV por cable, internet o teléfono celular, que cuestan entre $ 5500 y $ 6200 en promedio. Su propuesta, calcularon ejecutivos de la compañía, tendría un impacto de 0,45 puntos porcentuales sobre el índice de inflación .

La suba de tarifas que piden las empresas sumaría 0,5% a la inflación

Edenor cuestionó que mientras las distribuidoras del rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) obtuvieron un aumento de tarifas de apenas 31% en los últimos tres años, que los llevó a acumular pérdidas por $ 176.000 millones en conjunto, las generadoras eléctricas dispusieron de ingresos suficientes como para tener ganancias por $ 156.000 millones y distribuir dividendos entre sus accionistas.

Por otro lado, el gerente de Regulación de Edesur, Jorge Lemos, puntualizó que actualmente "el 50% de los usuarios residenciales abonan una factura de menos de $ 1800, incluidos los impuestos; a Edesur solo le quedan $ 306 de esa factura para cubrir todos sus gastos ", que incluyen salarios, mantenimientos y energía. Y estimó el déficit de caja en $ 118.000 millones para este año.

Esos fondos deben ser obtenidos mediante tarifas o una asistencia económica transitoria por parte del Estado, ya que las empresas firmaron un acuerdo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para regularizar sus deudas y no volver a atrasarse en el pago de la energía, después de una condonación por $ 140.000 millones.