Sugestivas ausencias y fuertes mensajes en la cumbre de Máximo Kirchner con Massa y Kicillof

Máximo Kirchner no ocupó el centro de la foto. En la cumbre de dirigentes del Frente de Todos bonaerense, que tuvo lugar esta noche en la Quinta Municipal La Colonial de Merlo, no hubo albertistas: fueron expresamente excluidos. La gestualidad fue determinante. Axel Kicillof ocupó el lugar principal junto al ministro de Economía, Sergio Massa; una mujer, Cristina Alvarez Rodríguez, y Eduardo 'Wado' de Pedro, el ministro que acaba de protagonizar una semana de tensión con el propio Presidente.

Aunque casi todos los máximos referentes del oficialismo se expresaron a favor de la unidad, la ‘familia' no está tan unida. Pero sí mantienen la expectativa alta respecto a la elección. Kicillof dio un discurso muy optimista rodeado por Massa, De Pedro, Kirchner, el ministro Leonardo Nardini y la diputada Cecilia Moreau. "Podemos ganar", los alentó desde la perspectiva de un candidato que ya recorre intensamente el distrito. El último mes se concentró en la costa bonaerense y en febrero irá a las grandes ciudades turísticas sin mar.

Junto a los máximos dirigentes del distrito estuvieron Martín Insaurralde, líder de los intendentes de la Primera y Tercera Sección; y también referentes del Frente Renovador, como Massa y Cecilia Moreau en calidad de presidenta de la Cámara de Diputados; Martín Sabbatella junto a Lucas Ghi, de Nuevo Encuentro; Mario Secco del Frente Grande y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que integra la mesa del PJ en nombre del Movimiento Evita.

Aunque los detalles seguramente se acordarán en una mesa chica, fue larga la lista de los congregados para analizar el escenario electoral. Veintidos de ellos son intendentes y tendrán que empujar la elección para evitar una derrota. Los ayuda, dijo el gobernador, la dispersión de la oposición. Muchos de los comensales saben que tienen más intención de voto que el gobernador.

Entre otros estuvieron Federico Otermín, de Lomas de Zamora y presidente de la Cámara de Diputados provincial; Marisa Fassi, de Cañuelas; el ministro de Obras Públicas, Leonardo Nardini; Mayra Mendoza (Quilmes); el ‘sheriff' Alejandro Granados (Ezeiza); Julio Zamora (Tigre); Gustavo Arrieta y Karina Menéndez, interina en lugar de su hermano, Gustavo Menéndez, que ofició de anfitrión.

Varias ausencias llamaron la atención, algunas por los roces con La Cámpora. Juan Zabaleta, de Hurlingham, no asistió a pesar de haber sido invitado mientras que la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, no fue convidada. En el entorno de "Juanchi" indicaron que recién el lunes por la tarde recibió el aviso cuando el intendente ya tenía organizada otra actividad que no pudo cancelar. Su vecino de Ituzaingó, Alberto Descalzo, tampoco participó pero en su caso por encontrarse de viaje. Tampoco los otros dos ‘barones' con los que suele oficiar de enlace entre el Presidente y Cristina Kirchner, Juan José Mussi de Berazategui y el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra.

Por demás sugestiva fue la ausencia de Andrés Larroque, uno de los que lidera el operativo clamor para que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta y que para este martes convoca a una marcha a Tribunales contra la Corte Suprema. Cerca suyo minimizaron la situación porque, indicaron, el cónclave estaba más orientado a intendentes y titulares de partidos que integran el FdT.

Los últimos en sumarse fueron Massa -el único de traje y corbata- que llegó tras la reunión con la Mesa de Enlace junto a los ministros nacionales Gabriel Katopodis y Santiago Maggioti, quizás los más cercanos al Presiente en la cena.

REUNIÓN PRELIMINAR EN LA PLATA

Por la mañana hubo una previa en La Plata, liderada por Kicillof, de la que fueron parte algunos de los dirigentes más cercanos. Excepto "El Cuervo" Larroque, todos repitieron por la noche.

Por la gobernación estuvieron el jefe de Gabinete bonaerense, Insaurralde; la ministra Cristina Álvarez Rodríguez; y los ministros Pablo López y Andrés Larroque. Máximo Kirchner tuvo lugar central y también fueron de la partida los intendentes Federico Achaval (Pilar); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Mario Secco que además de intendente de Ensenada es presidente del Frente Grande; Carlos Ramil, de Escobar y Juan Andreotti, intendente de San Fernando e integrante del massista Frente Renovador. Hubo además dos intendentes de licencia, Mariano Cascallares que hoy es diputado provincial y el de Merlo y actual al presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez.

Cumbre en La Plata de Axel Kicillof con intendentes, ministros y Máximo Kirchner

Hubo información oficial, quizás para evitar especulaciones en medio de otra arremetida kirchnerista contra el Presidente. Se dijo desde la capital provincial que se hablaron temas de gestión como la continuidad de la ejecución del presupuesto aprobado por la Legislatura, el plan de infraestructura provincial y las obras que tienen en marcha los municipios bonaerenses y sobre cuyo avance hay preocupación entre los jefes comunales a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia para que Nación suba las transferencias a Capital. La resolución de los magistrados en la causa por el financiamiento del traspaso de la Seguridad, "impacta directamente en el financiamiento de todas las provincias argentinas" insisten desde La Plata.

También se habló de programas de educación y salud como prioridades para este 2023, año electoral en el que Kicillof pretende ser reelegido.

"La preocupación por las implicancias del arbitrario fallo obliga a un seguimiento pormenorizado de cada área con el firme propósito de evitar que las y los bonaerenses paguen las consecuencias de la decisión política de la Corte de solventar la campaña electoral de la oposición" denunciaron los bonaerenses una vez más.

LOS MENSAJES CONTRA ALBERTO FERNÁNDEZ

El día estuvo cargado de mensajes contra el sueño reeleccionista de Alberto Fernández. El ministro de Desarrollo con la Comunidad se garantizó mandar un mensaje en coincidencia con la cumbre. Larroque habló con la revista La Tecla que publicó su número semanal este martes. Ahí dijo que no se puede condenar la unidad del Frente de Todos "por los equívocos que ha tenido el Presidente".

"A Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol", confrontó sin eufemismos el dirigente de La Cámpora mientras que Secco, que recibió al jefe de Estado en Ensenada esta semana para inaugurar obras de la Central Térmica Barragán, le pidió en público que convoque a la mesa nacional del Frente de Todos y se mostró optimista respecto a las elecciones de octubre. Una vez más el intendente pidió repetir fórmula y que Kicillof-Verónica Magario se vuelvan a presentar juntos este año.