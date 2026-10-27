El sindicato La Fraternidad acordó una nueva actualización salarial para los trabajadores de SOFSA, correspondiente a las líneas ferroviarias LSM, LGR, LBS, LM, LS, TDLC y LDyR.

El entendimiento, firmado el 23 de octubre de 2026, establece aumentos del 1,6% en noviembre -sobre los salarios de octubre- y del 1,5% en diciembre, además de una gratificación extraordinaria de $ 80.000 por única vez para el personal activo alcanzado por el acuerdo.

Cuánto ganará un maquinista en noviembre de 2026

Desde el 1 de noviembre, los salarios básicos de las categorías de conducción contempladas en el acuerdo quedarán establecidos de la siguiente manera:

Conductor eléctrico: $1.427.135

Conductor diésel: $1.427.135

Ayudante de conductor habilitado: $1.252.722

Ayudante de conductor: $1.121.627

Aspirante a conductor: $896.763

Los importes corresponden a la grilla salarial de noviembre, que incorpora un incremento del 1,6% sobre los salarios de octubre.

La escala también contempla las categorías de coordinador de escuela, instructor técnico e inspector técnico.

Escalas salariales 11/2026 La Fraternidad

Cuánto cobrarán los maquinistas en diciembre de 2026

A partir del 1 de diciembre, la escala salarial tendrá una nueva actualización del 1,5% sobre los salarios de noviembre.

Con ese ajuste, los conductores eléctricos pasarán a percibir un básico de $1.448.542, mientras que los conductores diésel alcanzarán los $1.448.542.

Para el resto de las categorías de conducción, los valores serán los siguientes:

Ayudante de conductor habilitado: $1.271.513

Ayudante de conductor: $1.138.451

Aspirante a conductor: $910.214

La grilla de diciembre también establece un salario básico de $2.754.612 para los coordinadores de escuela, $1.863.478 para los instructores técnicos y $1.813.447 para los inspectores técnicos.

Escalas salariales 12/2026 La Fraternidad

Qué adicionales contempla el acuerdo salarial

Además del salario básico, la escala contempla distintos conceptos remunerativos y no remunerativos.

Entre ellos se encuentran los adicionales por conducción unipersonal, la bonificación profesional del conductor, los viáticos y el bono por certificación de conducción, de acuerdo con la categoría correspondiente y si aplica.

El convenio también establece una bonificación por antigüedad equivalente al 1,5% del sueldo básico. A su vez, contempla un adicional del 25% del básico para quienes tengan título universitario y del 15% para quienes cuenten con título terciario, según las condiciones aplicables.

Los viáticos por pernoctada y los viáticos diarios también tienen valores específicos. En noviembre, el viático por pernoctada asciende a $54.432 y el diario a $13.735; en diciembre, pasan a $55.248 y $13.941, respectivamente.

Quiénes cobrarán la gratificación extraordinaria de $80.000

El acuerdo firmado el 23 de octubre establece el pago de una gratificación extraordinaria de $ 80.000, no remunerativa y por única vez , para todo el personal activo a la fecha de celebración del entendimiento.

Este pago se suma a la actualización salarial prevista para diciembre y no debe confundirse con un aumento permanente del sueldo básico. Por tratarse de una suma extraordinaria, se abonará una sola vez, de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento.

Para más información, los interesados pueden hacer clic aquí.