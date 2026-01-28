A partir de 2026, Argentina implementó un nuevo sistema para que los usuarios puedan pedir subsidios energéticos para las facturas de luz y gas .

Esta modalidad, llamada Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), integra los criterios de apoyo para electricidad, gas natural, gas propano distribuido por red y garrafas de 10 kilogramos.

La normativa determina que únicamente los hogares que reúnan ciertas condiciones económicas, sociales y de patrimonio podrán acceder al subsidio, e implementa un mecanismo unificado para su solicitud.

El pedido de esta asistencia del Estado se realiza de manera digital mediante un sitio web oficial que dispuso el Ministerio de Economía. A continuación, el paso a paso para tramitar los subsidios energéticos .

Subsidios para luz y gas: ¿quiénes pueden pedirlos?

Para acceder a los subsidios, los hogares, considerando en conjunto a todos los integrantes, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC.

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Vale aclarar que que quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite.

Por su parte, los beneficiarios del ex Programa Hogar y quienes recibían la Tarifa Social de Gas, tienen que inscribirse para recibir el subsidio en el nuevo esquema.

¿Qué necesito para tramitar los subsidios energéticos:?

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas por red.

El último ejemplar de tu DNI vigente.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal que utilizás con frecuencia.

Se despide el Plan Hogar y ahora habrá que hacer este trámite para recibir el subsidio de garrafas Fuente: Shutterstock

Paso a paso, ¿cómo hago el trámite?