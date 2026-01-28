En esta noticia
A partir de 2026, Argentina implementó un nuevo sistema para que los usuarios puedan pedir subsidios energéticos para las facturas de luz y gas.
Esta modalidad, llamada Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), integra los criterios de apoyo para electricidad, gas natural, gas propano distribuido por red y garrafas de 10 kilogramos.
La normativa determina que únicamente los hogares que reúnan ciertas condiciones económicas, sociales y de patrimonio podrán acceder al subsidio, e implementa un mecanismo unificado para su solicitud.
El pedido de esta asistencia del Estado se realiza de manera digital mediante un sitio web oficial que dispuso el Ministerio de Economía. A continuación, el paso a paso para tramitar los subsidios energéticos.
Subsidios para luz y gas: ¿quiénes pueden pedirlos?
Para acceder a los subsidios, los hogares, considerando en conjunto a todos los integrantes, deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC.
Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:
- Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.
- Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Vale aclarar que que quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite.
Por su parte, los beneficiarios del ex Programa Hogar y quienes recibían la Tarifa Social de Gas, tienen que inscribirse para recibir el subsidio en el nuevo esquema.
¿Qué necesito para tramitar los subsidios energéticos:?
- El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas por red.
- El último ejemplar de tu DNI vigente.
- El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
- Una dirección de correo electrónico personal que utilizás con frecuencia.
Paso a paso, ¿cómo hago el trámite?
- Ingresá al trámite y completá el formulario para registrarte en el Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
- Seguí los pasos indicados en el formulario con atención. Asegurate de revisar todos los datos ingresados. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada.
- Al final, vas a obtener el código de confirmación de tu solicitud que vas a poder descargar como archivo PDF y que debés guardar como constancia. Ese código es importante para que puedas conocer el estado del trámite desde la aplicación o desde la web Mi Argentina.