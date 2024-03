Cambios en subsidios energéticos: Caputo busca ahorrar más de u$s 5000 millones

La Secretaría de Energía anunció un nuevo esquema de subsidios a la electricidad y el gas, completamente diferente al actual. Si se hubiera mantenido como estaba vigente hoy, para el 2024 el desembolso del Tesoro en subsidios hubiera superado los u$S 5.000 millones. Esto es solamente en el caso de la luz, dado que es la estimación que hace el Ministerio de Economía sobre el subsidio que se hace a la generación eléctrica.

Actualmente, el precio monómico promedio es de $22.657 MWh, mientras que lo que se pasa a tarifas es $9.942 MWh. Por ende, la cobertura de precio por la demanda es del 45%. El dato representa un promedio. En el marco del actual esquema de subsidios, que segmenta a los usuarios por niveles de ingresos, los de nivel 1 (N1 de alto patrimonio) pagan el 96% del costo de la energía. Los nivel 3 (N3), de ingresos medios, tan solo 7,6%, y los de nivel 2 (N2, familias vulnerables), el 6%.

Dos tercios de los usuarios no pagan ni el 8% de lo que cuesta la energía

El año pasado, el subsidio anual mayorista fue de u$s 4.800 millones. La estimación para este año hubiera sido de u$s 5.230 millones. Si se observa el dato de los últimos 20 años, entre el 2003 y el 2023, los aportes al fondo de estabilización que se le hicieron a la empresa Cammesa treparon a u$s 104.765 millones.

"Si esto se hubiera invertido en el sistema eléctrico, no tendría los problemas que tiene hoy", afirmó Sergio Falzone, subsecretario de Energía Eléctrica, durante la presentación de la información, en el marco de la audiencia pública para avanzar en un nuevo esquema de subsidios, basada en una canasta básica energética (CBE).

Transferencias a Cammesa en 20 años superaron los u$s 100.000 millones

En el caso del gas, los usuarios pagan en promedio u$s 0,7 dólares el millón de BTU, sobre un precio de u$s 4, por lo que la diferencia, de 3,3 dólares, la cubre el Tesoro. "El estado absorbe dos tercios del costo del suministro de gas natural. Se paga con pagos del Tesoro a las productoras. Solo el 17,5% del precio PIST pasa a tarifa. El 82,5% restante lo pagan todos los ciudadanos, tengan o no suministro", afirmó Mariela Beljansky, subsecretaria de Planeamiento Energético.

En su totalidad, el Estado desembolsó unos u$s 10.000 millones en subsidios energéticos durante el 2023, equivalente a 1,5% del PBI, informó Martín Vauthier, asesor del Ministerio de Economía. Con un déficit fiscal de 3 puntos del PBI en 2023, solo los subsidios explicaron la mitad. Además, para resaltar la magnitud de este desembolso, el economista detalló que es casi cuatro veces más que lo que el Estado destinó a la asignación universal por hijo (AUH), que el año pasado fueron 0,4% del PBI.

Superávit fiscal con gastos en energía "pisados"

Detrás de la caída en los subsidios energéticos se esconde uno de los objetivos del ministro de Economía, Luis Caputo, para sostener el superávit fiscal. En enero, los subsidios a la energía tuvieron una caída del 77% en términos reales, según Haroldo Montagu, de la consultora Vectorial. En la misma línea, Nicolás Gadano, de Empiria, afirmó que en enero Cammesa no recibió fondos del Tesoro.

Con la devaluación del 118% de diciembre, tendría que haber habido un incremento de las transferencias a la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico, debido a que el 60% del costo de la electricidad está dolarizado. La actualización del precio mayorista de energía llegó recién con los cuadros tarifarios de febrero, y solo para los N1, a los N2 y N3 les mantuvieron el precio congelado.

Así, el costo de la pérdida que registró Cammesa hubiera implicado que se perdiera "todo el superávit financiero del mes", advirtió Gadano.