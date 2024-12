Subastan inmuebles en CABA a partir de los u$s 30.000: dónde anotarse y cómo participar

En el marco de la Ley 52/1998 de Herencias Vacantes, la Ciudad de Buenos Aires realizará el próximo miércoles 18 de diciembre una nueva subasta online de propiedades que parten de un valor base de u$s 30 mil.

El remate se llevará a cabo con base por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y todos los valores recaudados se destinarán al Fondo Educativo Permanente.

El Banco Ciudad realiza la tasación, exhibición y venta por subasta pública mediante la modalidad online, permitiendo así la participación de interesados a todo el país.

En esta oportunidad, los inmuebles están ubicados en los barrios de:

Almagro.

Balvanera.

Devoto.

Monte Castro.

Paternal.

Recoleta.

Vélez Sarsfield.

Villa Urquiza.

Se subastan propiedades a partir de los u$s 30.000 en CABA: cómo participar

Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán inscribirse y constituir domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán indistintamente válidos para todos los efectos jurídicos derivados de la subasta.

Además, deberán constituir una garantía equivalente al 3% (tres por ciento) del valor de base establecido para cada inmueble hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Previamente deberán ingresar a la página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, en el apartado de subastas, accediendo al inmueble en el que desea participar, debiendo suscribirse en la página web mencionada, a efectos de cargar los datos respectivos y el comprobante que acredite la constitución de la garantía antes mencionada.

La Garantía de Oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado preadjudicatarios de los lotes, dentro de un plazo de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la subasta online, mediante transferencia electrónica bancaria.

El Gobierno porteño subasta inmuebles en la Ciudad: todas las ofertas

Andres Lamas 2561, La Paternal: terreno urbano con construcción. Superficie del lote: 8,66 m x 36 m. Base: u$s 150.000/Depósito en garantía: u$s 4.500.

terreno urbano con construcción. Superficie del lote: 8,66 m x 36 m. Base: u$s 150.000/Depósito en garantía: u$s 4.500.

Bucarelli 2046, Villa Urquiza: departamento de 2 ambientes. Superficie: 48,81 m2. Base: u$s 62.000/Depósito en garantía: u$s 1.860.

departamento de 2 ambientes. Superficie: 48,81 m2. Base: u$s 62.000/Depósito en garantía: u$s 1.860.

Avenida Santa Fe 2363, Recoleta: departamento de 1 ambiente con cochera. Superficie: 22,01 m2. Base: u$s56.000/Depósito en garantía: u$s1.680.

departamento de 1 ambiente con cochera. Superficie: 22,01 m2. Base: u$s56.000/Depósito en garantía: u$s1.680.

Sarachaga 4265, Vélez Sarsfield: departamento de 3 ambientes tipo ph. Superficie: 117,41 m2. Base: u$s75.000/Depósito en garantía: u$s2.250.

Paso 466, Balvanera: departamento de 2 ambientes. Superficie: 27,51m2. Base: u$s29.500/Depósito en garantía: u$s885.

Gualeguaychú 2491, Monte Castro: departamento de 3 ambientes. Superficie: 116,16 m2. Base: u$s73.600/Depósito en garantía: u$s2.208.

Pedro Morán 3359, Villa Devoto: departamento de 3 ambientes. Superficie: 58,18 m2. Base: u$s56.500/Depósito en garantía: u$s1.695.

Estado de Palestina 602, Almagro: cochera (1/6 indiviso). Base: u$s8.300/Depósito en garantía: u$s249.

Cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias hasta tanto resulte adjudicatario o sea superado. Un mismo oferente podrá realizar más de una oferta para el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor. Todas las ofertas realizadas son irrevocables e irretractables.

En el mencionado procedimiento los oferentes podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas, en monto y posición. Cada oferta formulada durante la puja por el oferente deberá superar la oferta anterior, sea propia o de otro oferente, por un monto no inferior a u$s 1.000.- (dólares estadounidenses mil) y que no exceda de u$s 10.000 (dólares estadounidenses diez mil).