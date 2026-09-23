El mes de octubre se acerca con una nueva actualización para las familias que cobran asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) suben 1,66%, el mismo porcentaje que se aplica a jubilaciones y pensiones.

Los nuevos valores del SUAF se oficializaron a través de la Resolución 283/2026 de la ANSES, publicada en el Boletín Oficial. El aumento de octubre se calcula en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, ya que el Decreto 274/2024 establece una actualización mensual basada en la inflación de dos meses atrás.

SUAF en octubre 2026: cuánto cobro por hijo

Con la actualización, la Asignación Familiar por Hijo pasará de $ 77.025 a $ 78.304 en octubre 2026. Por su parte, la Asignación por Hijo con Discapacidad subirá de $ 250.780 a $ 254.943.

Prestación SUAF Septiembre Octubre Asignación por Hijo $ 77.025 $ 78.304 Asignación por Hijo con Discapacidad $ 250.780 $ 254.943

Montos por cada hijo, correspondientes al primer rango de ingresos.

De qué depende el monto

El valor depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que suma los ingresos mensuales de ambos progenitores. Cuanto más alto es ese ingreso, menor es la asignación.

Desde octubre, las familias con un IGF de hasta $1.212.301 cobrarán el monto más alto. Las que superan los $6.419.726 quedan fuera del beneficio.

También hay un tope individual: si un integrante del grupo familiar cobra más de $3.209.863 por mes , toda la familia quedará excluida , aunque la suma de los ingresos no supere el límite general.

Las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) suben 1,66% en octubre.

Asignaciones de pago único: cuánto paga el SUAF en octubre

El SUAF también liquida montos únicos por nacimiento, adopción y matrimonio, que se actualizan con el mismo porcentaje:

Asignación Tope de IGF Monto Nacimiento Hasta $6.419.726 $91.273 Adopción Hasta $6.419.726 $545.685 Matrimonio Hasta $6.419.726 $136.662 Maternidad Sin tope Remuneración bruta

AUH en octubre 2026: cuánto cobro por hijo

La Asignación Universal por Hijo sube de $154.031 a $156.588. En el caso de hijos con discapacidad, pasa de $501.537 a $509.863.

Prestación AUH Septiembre Octubre AUH (valor general) $154.031 $156.588 AUH por hijo con discapacidad $501.537 $509.863

Cuánto se deposita en la cuenta

La ANSES acredita cada mes el 80% del valor. El 20% restante queda retenido hasta que el titular presenta la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, la vacunación y la escolaridad.

AUH: se depositan $125.270 por hijo y se retienen $31.318.

AUH por hijo con discapacidad: se depositan $407.890 por hijo y se retienen $101.973.

Cuándo cobro SUAF y AUH en octubre 2026

Los pagos arrancan el jueves 8 de octubre y terminan el jueves 22. El orden sigue la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Por qué no hay pagos el lunes 12

Por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ese lunes no se acreditan haberes y el cronograma se retoma el martes 13.

El aumento surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Quiénes cobran las asignaciones del SUAF

Pueden acceder al SUAF, según sus ingresos mensuales:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Excombatientes de Malvinas

Dónde consultar la fecha y el lugar de pago

La fecha exacta y el medio de cobro figuran en Mi ANSES , tanto en la web como en la aplicación oficial. También se pueden consultar llamando gratis al 130.

En Mi ANSES se puede revisar además el estado de la Libreta AUH, que es necesaria para recuperar el 20% retenido.