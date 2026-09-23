El mes de octubre se acerca con una nueva actualización para las familias que cobran asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) suben 1,66%, el mismo porcentaje que se aplica a jubilaciones y pensiones.
Los nuevos valores del SUAF se oficializaron a través de la Resolución 283/2026 de la ANSES, publicada en el Boletín Oficial. El aumento de octubre se calcula en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, ya que el Decreto 274/2024 establece una actualización mensual basada en la inflación de dos meses atrás.
SUAF en octubre 2026: cuánto cobro por hijo
Con la actualización, la Asignación Familiar por Hijo pasará de $ 77.025 a $ 78.304 en octubre 2026. Por su parte, la Asignación por Hijo con Discapacidad subirá de $ 250.780 a $ 254.943.
|Prestación SUAF
|Septiembre
|Octubre
|Asignación por Hijo
|$ 77.025
|$ 78.304
|Asignación por Hijo con Discapacidad
|$ 250.780
|$ 254.943
Montos por cada hijo, correspondientes al primer rango de ingresos.
De qué depende el monto
El valor depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que suma los ingresos mensuales de ambos progenitores. Cuanto más alto es ese ingreso, menor es la asignación.
Desde octubre, las familias con un IGF de hasta $1.212.301 cobrarán el monto más alto. Las que superan los $6.419.726 quedan fuera del beneficio.
También hay un tope individual: si un integrante del grupo familiar cobra más de $3.209.863 por mes, toda la familia quedará excluida, aunque la suma de los ingresos no supere el límite general.
Asignaciones de pago único: cuánto paga el SUAF en octubre
El SUAF también liquida montos únicos por nacimiento, adopción y matrimonio, que se actualizan con el mismo porcentaje:
|Asignación
|Tope de IGF
|Monto
|Nacimiento
|Hasta $6.419.726
|$91.273
|Adopción
|Hasta $6.419.726
|$545.685
|Matrimonio
|Hasta $6.419.726
|$136.662
|Maternidad
|Sin tope
|Remuneración bruta
AUH en octubre 2026: cuánto cobro por hijo
La Asignación Universal por Hijo sube de $154.031 a $156.588. En el caso de hijos con discapacidad, pasa de $501.537 a $509.863.
|Prestación AUH
|Septiembre
|Octubre
|AUH (valor general)
|$154.031
|$156.588
|AUH por hijo con discapacidad
|$501.537
|$509.863
Cuánto se deposita en la cuenta
La ANSES acredita cada mes el 80% del valor. El 20% restante queda retenido hasta que el titular presenta la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, la vacunación y la escolaridad.
- AUH: se depositan $125.270 por hijo y se retienen $31.318.
- AUH por hijo con discapacidad: se depositan $407.890 por hijo y se retienen $101.973.
Cuándo cobro SUAF y AUH en octubre 2026
Los pagos arrancan el jueves 8 de octubre y terminan el jueves 22. El orden sigue la terminación del DNI:
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Por qué no hay pagos el lunes 12
Por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ese lunes no se acreditan haberes y el cronograma se retoma el martes 13.
Quiénes cobran las asignaciones del SUAF
Pueden acceder al SUAF, según sus ingresos mensuales:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Monotributistas
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
- Titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
- Excombatientes de Malvinas
Dónde consultar la fecha y el lugar de pago
La fecha exacta y el medio de cobro figuran en Mi ANSES, tanto en la web como en la aplicación oficial. También se pueden consultar llamando gratis al 130.
En Mi ANSES se puede revisar además el estado de la Libreta AUH, que es necesaria para recuperar el 20% retenido.