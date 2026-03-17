La Argentina enfrenta una nueva demanda en los tribunales de Londres por los cupones atados al PBI en euros, en un caso que podría sumar otros 1.580 millones de euros (más de u$s 1800 millones) a los pasivos en litigios vinculados a estos instrumentos. Esto se suma al juicio por la expropiación de YPF -por una suma megamillonaria-, otros pleitos por cupón PBI, aunque habría un arreglo con algunos acreedores en curso, según el especialista Sebastián Maril. La mayoría de los pleitos por PBI se originan en la manipulación estadística del Indec. Se distorsionó la cifra de crecimiento del PBI -para pagar menos en cupones atados a la mejora del PBI- y los números de inflación, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidente. El reclamo fue presentado el viernes ante tribunales de Inglaterra y Gales por un grupo de acreedores representados por el estudio Quinn Emanuel. Los mismos que ya habían obtenido una sentencia favorable contra el país por el año 2013. Ese fallo, que ya quedó firme, sigue mayormente impago. Según los demandantes, el monto pendiente asciende a unos 1600 millones de euros (u$s 1822 millones a la cotización del martes 17), con intereses que se acumulan a una tasa del 2% por encima del EURIBOR. A partir de ese antecedente, los acreedores volvieron a la Justicia con un nuevo planteo que amplía el conflicto. En esta presentación, sostienen que la Argentina incumplió lo ordenado por la Corte inglesa respecto a la metodología de cálculo del PBI. En particular, cuestionan que los datos publicados a precios base 1993 para el período 2014-2024 no respetan el criterio fijado por el tribunal, que exigía mantener una metodología lo más cercana posible a la utilizada entre 2006 y 2012. Según el escrito, el incumplimiento se evidencia con claridad en el punto de partida de la nueva serie: el nivel del PBI para 2013 resulta un 12,5% inferior al que había sido determinado por la propia justicia británica en el caso anterior. Para los demandantes, esa diferencia impacta directamente en el cálculo de los pagos de los cupones. Aunque la cuantificación final dependerá de peritajes, los acreedores estiman que la Argentina adeuda unos 1.580 millones de euros, incluyendo intereses, por los años de referencia 2017, 2021 y 2022. El conflicto por estos instrumentos lleva años y se consolidó como uno de los principales focos de litigio derivados de los canjes de deuda de 2005 y 2010. El caso más relevante fue el fallo en Londres por el cupón de 2013, donde la justicia consideró que el cambio en la base de cálculo del PBI alteró las condiciones originales y derivó en un pago que no se realizó. A partir de allí se multiplicaron las presentaciones judiciales. También hubo demandas en Nueva York con argumentos similares, centradas en la supuesta manipulación de las estadísticas oficiales, además de cuestionamientos al cambio metodológico del Indec y avances de los acreedores para intentar embargar activos argentinos en el exterior, replicando estrategias utilizadas en los litigios de deuda soberana con holdouts. Maril, especialista en demandas judiciales contra Argentina en tribunales extranjeros, ve un arreglo en camino entre el país y algunos fondos de inversion estadounidenses en los casos del cupón PBI. El foco principal sigue abierto y es el juicio por la expropiación de YPF. Los beneficiarios del fallo -Burford y Eton- afirman que que Argentina tiene bajas probabilidades de éxito en la apelación primaria (u$s 16.100 millones), citando el alto estándar legal y la solidez del fallo de primera instancia. La presentación la realizaron esta madrugada en conexión al pedido de Argentina de suspender el “discovery”, una investigación sobre actividades de funcionarios argentinos. Con esta nueva demanda, el riesgo total para la Argentina vinculado a los cupones PBI en euros ya supera los 3.000 millones de euros y sigue abierto.