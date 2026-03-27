Este viernes a las 19, Javier Milei utilizará la cadena nacional para hablar del reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que anula la condena a la Argentina por el caso YPF. Lo hará a través de un mensaje que fue grabado esta misma tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada y que, según trascendió, tendrá poco más de diez minutos de duración. En la cadena, el libertario aparecerá acompañado por su hermana Karina, Manuel Adorni, Luis Caputo, Pablo Quirno y las cabezas del equipo jurídico que participó del litigio (la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio y subprocurador Juan Ignacio Stampalija). Allí, destacará la labor de los funcionarios de su gestión y cargará nuevamente contra Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, quienes en abril de 2012 decidieron avanzar con la estatización argumentando que la compañía no producía suficiente petróleo y gas para abastecer la demanda interna. Este mediodía, durante el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano, y minutos después de que llegara la noticia desde los Estados Unidos, Milei destacó el fallo, al que calificó de “histórico”. “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio (Marín) en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó. Y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”. Esta mañana, la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York dio sentencia sobre el juicio de expropiación de YPF. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización. No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana. El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.