El Gobierno nacional aprovechará el viento a favor en el Congreso para modificar la ley de Tierras Rurales y la ley del Manejo del Fuego. De esta manera se alterará la posibilidad de compra de campos a extranjeros y de venta de terrenos incendiados. Cómo serán los cambios y cuál será la nueva cuota para empresarios extranjeros. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni dio a conocer esta semana el nuevo paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso. Esto se anunció durante una conferencia de prensa organizada por el jefe de ministros para explicar las propiedades que aparecieron a su nombre y que no está en su declaración jurada. El clima de tensión en el Ejecutivo se recalienta por la crisis provocada por Adorni, así como también una baja en las expectativas favorables de la población en el Gobierno nacional. La modificación de ambas normativas,de hecho, ya había sido preanunciada por el informe final del Consejo de Mayo. Fuentes calificadas del Ejecutivo confirmaron a El Cronista, que los proyectos se estarían por firmar la semana que viene y una vez que eso suceda ingresaría al Congreso. La ley Hojarasca, por caso, otro proyecto de la mano de esa cartera, ya ingresó en los últimos días de la semana al Legislativo. La actual ley de Tierras Rurales en argentina, número 26.737 limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En este sentido, establece un tope nacional (no más del 15% de las tierras rurales puede estar en manos extranjeras). Además, existe un tope por nacionalidad. Los extranjeros de un mismo país no pueden superar el 30% de ese 15%. También existe un límite por persona o empresa extranjera, equivalentes a una cantidad de hectáreas según la zona (no es un número fijo, depende de la productividad). Asimismo, se prohíbe la compra de tierras en zonas sensibles (fronteras, cuerpos de agua estratégicos) y crea un registro para controlar estas operaciones. Según confirmaron fuentes calificadas del Gobierno nacional a El Cronista, el proyecto que se presentará en el Congreso, establecerá que los particulares extranjeros quedan sujetos a las mismas reglas que cualquier inversor. “No habrá restricción”, aseguraron. El único límite que se mantendrá es para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Por otro lado, en tanto a modificación sobre el reparto de la tierra argentina, el Gobierno también modificará la Ley de Manejo del Fuego número 26.815 y su respectiva reforma del año 2020. Estas modificaciones están en el informe final del Consejo de Mayo, donde se anticipan los puntos claves en debate. La actual regulación afirma que no se puede cambiar el uso del suelo en bosques quemados por 60 años y en zonas agrícolas, pastizales o humedales por 30 años. Tampoco se pueden realizar actividades que contradigan la recuperación del ecosistema y se mantiene la obligación de recomponer el daño ambiental. El objetivo original de esta reforma del año 2020 fue evitar incendios intencionales para cambiar el uso del suelo, cómo por ejemplo quemar para urbanizar o expandir la frontera agropecuaria. En este sentido, el Gobierno buscará derogar los artículos que imponen esas prohibiciones (22 bis, ter y quater). Asimismo, otro objetivo es volver a una versión anterior de la ley: mantener la obligación ambiental (reparar el daño), pero sin prohibiciones largas de uso productivo.