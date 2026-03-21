El anuncio del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, del plan de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media disparó reacciones dentro La Libertad Avanza, ya que ven que el PRO busca relanzarse “apropiándose” de las propuestas libertarias. ¿Cómo puede repercutir esto en el armado para el 2027? El tema no escapó de las conversaciones en la Casa Rosada. “Parecida, casi un homenaje”, definió Pilar Ramírez, la titular de LLA en la Ciudad y mano derecha de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en referencia al anuncio de Macri el miércoles. El plan financia hasta el 75% del valor de la primera vivienda con fondos del Instituto de Vivienda de la Ciudad y una tasa del 7,5% más UVAs, dos puntos por debajo del mercado. Macri dijo que “durante mucho tiempo los recursos del IVC se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos” y que “esa política fracasó”. Desde LLA reclamaron el cierre definitivo del IVC, propuesta que se había presentado dos días antes del anuncio por parte del legislador porteño de LLA, Nicolas Pakgojz. “En términos generales hay un giro de querer igualar la línea discursiva del Gobierno nacional, evidentemente vio que mide mejor y quiere profundizar ese perfil", analizaron fuentes libertarias en diálogo con El Cronista. “¿Es posible que nos roben todo?“, se quejaban algunos más indignados, en ese sentido. La estrategia data hace meses: fuentes porteñas señalaron también que otra medida “apropiada” por Jorge Macri tuvo que ver con la baja del Impuesto de Sellos a los créditos hipotecarios para vivienda única, algo que negoció LLA en diciembre en el marco del Presupuesto 2026 de la Ciudad, también de la mano de Pakgojz. La disputa no es solo por la autoría de las iniciativas, sino por la guerra de posiciones entre ambos espacios políticos, los cuales se encaminarían a formar una alianza nuevamente para el 2027, dado que cuando Manuel Adorni compitió por su cuenta con sello propio violeta dejó al PRO tercero con 15,9%. Macri reaccionó en ese entonces incluso con la creación de su propia secretaría de Simplificación y Desregulación del Estado, al espejo del ministerio de Desregulación que comanda Federico Sturzenegger a nivel nacional. “No tienen nada para proponer porque ya está ocupado el lugar en la cabeza de la gente”, sentenció a fondo una fuente de Balcarce 50 cercano al Javier Milei ante este diario. La postura aplica además con la intención de Mauricio Macri de relanzar el partido con un candidato presidencial propio, algo que buscarán cerrar en el marco de la asamblea del viernes 19 de marzo. Los amarillos más cercanos al Gobierno Nacional descreen de que esa idea de Macri se concrete realmente. “Una cosa es lo que dice otra cosa es lo que va a hacer, ¿a vos te parece que puede?“, analizaba una importante figura política. De hecho, el propio Mauricio Macri en el relanzamiento del jueves apuntó un discurso más largo-placista. En ON también se sumó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los socios electorales de Milei:”No hay un solo entrerriano que me haya preguntado cómo va a ser nuestro armado político el año que viene, mi energía está puesta en gestionar", disminuyó en una entrevista con Infobae En Vivo a horas de la cumbre del PRO. Desde LLA valoran a algunas figuras del espacio: de hecho, el ministro del Interior, Diego Santilli, es por ahora la única incorporación del espacio en la gestión, los demás -provenientes del ala de Patricia Bullrich- terminaron por fugarse directamente a las filas libertarias. Desde el entorno del funcionario no descartan pasarse tampoco, pero aseguran que la propuesta no se puso aún sobre la mesa. No obstante, el vínculo de Santilli con el PRO está quebrado porque el funcionario considera que “no le reconocieron nunca nada”. De hecho, El Cronista pudo confirmar que el ministro no pensaba acudir a la convocatoria de Macri. Su distanciamiento con el partido no es recíproco del todo ya que algunos dirigentes del PRO se refieren a Santilli como “nuestro ministro”. La posibilidad de competir directamente con Milei, tanto a nivel nacional como local, ya fue descartada en varios ámbitos dentro del PRO. Aunque en público los amarillos confirman que respaldarán a Jorge Macri si busca la reelección en la Ciudad. La pregunta entonces es por qué Jorge Macri insiste en correrse hacia la agenda libertaria si la alianza parece inevitable. La respuesta más honesta que circula en Uspallata es que no se trata de competir con LLA sino de no llegar a 2027 como un socio menor y, de esta manera, poder negociar mejor los posicionamientos en candidaturas. Para la Ciudad, la disputa entre Bullrich y Adorni cada vez se palpa más en el clima del Gobierno, y mientras tanto en el PRO quieren seguir aportando algo a la mesa. En ese sentido, desde LLA especulan que es probable que el PRO vaya a ir hacia una interna en alianza con Horacio Rodríguez Larreta para disputarse la Ciudad, en aprovechamiento de que, con el escándalo entorno a Manuel Adorni, y un probable rechazo de Bullrich para competir, el PRO recobra fuerza para ponderar candidaturas.