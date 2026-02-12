El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este jueves 12 de febrero el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT), herramientas clave para evaluar las condiciones sociales de los hogares y las personas. Días atrás difundió el dato de la inflación de enero, que se situó en 2,9%, la cifra más alta en 10 meses y que superó los pronósticos del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM). Igualmente alto fue el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó 3,1% en el primer mes del año, alcanzo el mismo registro de enero del 2025. La canasta básica total (CBT), además de alimentos, incluye varios gastos del hogar, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que define la “línea de pobreza”. Según los datos oficiales, este indicador subió 3,9% en enero respecto al mes anterior, es decir, que aumentó por debajo de la inflación. Así, una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó $ 1.360.269 para no ser pobre. Ese mismo hogar, formado por dos adultos y dos menores, requirió $ 623.990 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y no caer en situación de indigencia. Por último, un hogar de cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año) debió tener ingresos por un total de $ 1.430.735 para no caer en la pobreza y $ 656.301 para no ser parte del listado de indigentes. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) está compuesta por alimentos y productos esenciales que cubren los requerimientos nutricionales básicos. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese monto se consideran en situación de indigencia. La Canasta Básica Total (CBT) amplía la CBA e incluye bienes y servicios no alimentarios, como indumentaria, transporte, salud, educación y vivienda. Los hogares que superan la CBA pero no alcanzan la CBT se clasifican como pobres no indigentes.