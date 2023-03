Sergio Massa habló de la ANSES y dijo cómo impactará el canje de deuda sobre los jubilados

El ministro de Economía, Sergio Massa, calificó de "beneficiosa" la medida de canje de títulos de organismos públicos como la ANSES anunciado esta semana, que tuvo como objetivo contener la suba de los dólares financieros y, en menor medida, el dólar blue.

Asimismo, comunicó que la UBA auditará la operación y que "si determina que, si no es beneficioso para la ANSES, no intervendrá en el canje".

"El canje representa un ordenamiento de lo que se llama el manejo de la deuda pública dentro del Estado", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, quien aludió a que la descoordinación de los 113 organismos del Sector Público Nacional en la compraventa de títulos públicos generaba "un problema para la administración de las cuentas públicas".

"No podemos tener falta de transferencia, ya no pueden comprar y vender bonos a discreción, lo tienen que hacer en el marco de un programa que se administra además en lo que son las reglas del mercado de capitales por BYMA y por MAE", agregó.

En esa línea, Massa sostuvo en diálogo con Radio Mitre que la medida permitirá "bajar el volumen de deuda en la emisión de Globales para mantener sus niveles de paridad y mejorar la performance de deuda pública argentina".



Massa habló del canje de la deuda y su impacto en la ANSES y sobre los jubilados

El ministro afirmó que la operación le permitirá a la ANSES obtener una ganancia "2000 millones de dólares, porque mantiene la dolarización de cartera, pero darle la posibilidad que al mismo bono de que al momento de venderlo pueda elegir entre liquidar por inflación o en dólares"

"Esto para el jubilado significa ganancia, aumenta los fondos en más de 4000 millones de pesos que van a estar ubicados en créditos a jubilados o créditos productivos. Esto va a ser anunciado por ANSES" , aseguró Massa en relación a las críticas de sectores de la oposición acerca de la decisión sobre los fondos previsionales.



El ministro de Economía, Sergio Massa, en su reunión con banqueros de la última semana, a quienes les comunicó la decisión de llevar adelante el canje de deuda.

En ese sentido, contó que pidió a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que monitoree la medida y determine si es beneficiosa o no para la ANSES.

"Si el dictamen de la UBA dice que no es beneficioso, la ANSES no intervendrá en el canje. Mandamos a la Facultad de Economía [esta tarea] porque entendemos que nos va a permitir seguir adelante con el canje y aumentar el nivel de créditos", detalló.

La deuda con el FMI y la interna en el Gobierno

Ante la severa sequía que podría implicar una merma productiva de u$s 20.000 millones, el ministro de Economía adelantó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) avaló un cambio de las metas de reservas y que será público en los próximos días.

Ante la escasez de dólares, Massa puntualizó las medidas que realizó el Gobierno "para bajar la cantidad de dólares", tanto por la restricción de importaciones como la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner y los desembolsos de organismos internacionales. También enfatizó en que el Gobierno no devaluará: "Tenemos un programa de administración cambiaria flotante, que pretende que ninguna variable macroeconómica se descontrole".

En otro apartado de la entrevista, opinó sobre los dichos de su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini, que apuntó a la Casa Rosada por presuntas operaciones hacia el ministro en declaraciones off the record: "A la hora de llevar adelante mis responsabilidades de gestión los temas los discuto con vehemencia y pasión. Nací así y me voy a morir así. Cuando vos sabés de dónde vienen [las operaciones políticas], uno tiene derecho a enojarse".