Tras la condena de Cristina, el Gobierno se endurece con el peronismo por las vacantes de la Justicia

Presidente, el pacto le salió mal. No entendió el poder. Mandó emisarios, quiso una Corte adicta e hizo fracasar Ficha Limpia para polarizar con Cristina (Karina limpia).

El riesgo político (que no baja el riesgo país) ahora es todo suyo.

No se le ocurra indultar en unos meses. https://t.co/PFyVvUx6c9