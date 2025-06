Francos recibe a un grupo de gobernadores con el nuevo Pacto Fiscal en agenda

Tras la suspensión de la reunión que pedían los gobernadores para tratar el nuevo pacto fiscal, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, podría recibir a los gobernadores este viernes por la mañana en la Casa Rosada. Con cautela, el Gobierno nacional se mueve en un panorama complicado con las provincias.

El lunes pasado, con Javier Milei de viaje y a punto de salir el fallo que condenó a Cristina Kirchner por corrupción , Francos canceló el mitin. Según fuentes de Balcarce 50, el ministro coordinador quiso que también esté presente el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien no se encontraba en el país para comienzos de la semana.

Con todo, desde el oficialismo adelantaron en ese momento que no estaban en condiciones de enfrentar las reformas que los mandatarios pedían. Lo cierto es que tanto la reforma impositiva como la laboral quedarán en el tintero hasta el año que viene, para cuando el Congreso amplíe la representación de los libertarios en pos de tener una mejor cintura para aprobarlas.

Pese a la advertencia, los mandatarios provinciales insistieron con una reunión con el jefe de Estado para empezar a trabajar en el nuevo Pacto Fiscal. Lo pidieron semanas atrás, en el marco del Consejo Federal de Inversiones. El Gobierno accedió a un encuentro pero sin Milei, quien además ahora se encuentra de gira por Europa.

Se espera que finalmente se produzca hoy a las 11 y participen "cuatro o cinco gobernadores" , aunque desde el Ejecutivo aseguraron que serán ellos los encargados de definir quiénes irán en representación del colectivo de provincias. "Ellos son los que piden la reunión, nosotros no tenemos que convocarlos", insisten en un despacho de Casa Rosada.

Aún así, las partes no han dado la confirmación definitiva. De producirse dicho encuentro no participará el gobernador Rogelio Frigerio, quien antes había dicho que estaría presente. También queda final abierto sobre la asistencia del bonaerense opositor, Axel Kicillof, quien esta semana se ocupó de la revolución del PJ por la condena de Cristina Kirchner y sus allegados confirmarán su asistencia sobre la hora.

Existe la posibilidad de que acuda el misionero Hugo Passalacqua, pero aún no lo dan por seguro. La única presencia confirmada, hasta el cierre de esta nota, es la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

La idea de las provincias era reflotar el viejo Pacto de Mayo celebrado el 9 de julio del año pasado, con la intención de terminar con un desajuste fiscal que viene desde hace varias décadas. La Casa Rosada no adelantó qué respuesta tendrá para los mandatarios, pero dieron a entender que las reformas que están pidiendo no pueden ser impulsadas este año.

Javier Milei con los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo

"El Consejo de Mayo está para trabajar estas reformas tributarias para el año que viene", indicaron a El Cronista.

El jueves pasado, luego del cónclave de gobernadores, Nación decretó la designación de los integrantes del Consejo de Mayo pero aún no hay convocatoria; no tienen intenciones de activar por ahora el pacto fiscal que piden los gobernadores porque no están en condiciones numéricas ni políticas para hacerlo en este momento . Será un tema para después de las elecciones.

De todos modos, advirtieron que la respuesta del Ejecutivo será "depende de lo que planteen los mandatarios". Por parte de los gobernadores, una fuente calificada confesó a este medio que consideraron "un buen gesto" el del gobierno nacional.

En la Casa Rosada descartaron ante la consulta de este medio si aprovecharán la reunión para, además, impulsar su propia agenda. En este caso, el tema que reflota es el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal que conforma la Fase II del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", que todavía no pudo comenzar su tratamiento en el Congreso puesto que todavía no lograron allanar el camino en Diputados para convocar a las comisiones.

En Balcarce 50 están confiados con que los 16 gobernadores que adhirieron durante estas últimas semanas al Régimen Simplificado de Ganancias por consiguiente pondrán a disposición a sus alfiles para ayudar a blindar el plan para "inyectar los dólares del colchón". Todavía faltan firmas clave, como la de Santa Fe y Buenos Aires, pero desde Nación no descartan que eventualmente vayan a adherirse.

Hasta ahora, las provincias que firmaron son Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán, más la Ciudad de Buenos Aires . El acuerdo consiste en garantizar que la provincia preservará la información de los consumos personales, la situación patrimonial de los ciudadanos y no establecerá nuevos regímenes de información.

De no hacerlo, el Gobierno las "penalizará" con la perdida de acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000).