"Hubo acuerdo con Cristina": el nuevo dardo de Milei contra Macri por Ficha Limpia

Tras la sorpresiva caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado la semana pasada, las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza se profundizan en el marco de la campaña para las elecciones legislativas 2025.

En este contexto, ahora el presidente Javier Milei acusó a Mauricio Macri de haber realizado un pacto en la Cámara Alta con el kirchnerismo para voltear el proyecto de ley que buscaba impedir la participación electoral de políticos con sentencias judiciales firmes.

Desde el Gobierno Nacional sostienen que el PRO impulsó el debate de Ficha Limpia en el Senado como una estrategia electoral para posicionar mejor a Silvia Lospennato, su candidata a legisladora porteña, de cara a las elecciones en CABA que el próximo domingo 18 de mayo la enfrentarán al vocero presidencial, Manuel Adorni, ambos candidatos con un electorado en disputa.

Por ello es que el Presidente cree que Macri y el kirchnerismo realizaron un acuerdo para voltear Ficha Limpia: "Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo", denunció en diálogo con Telefé.

Y agregó: "¿Qué es lo que hace Cristina? Logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina".

La votación por Ficha Limpia en el Senado.

Tras esto, apuntó contra Lospennato y el PRO y sostuvo que la iniciativa que cayó el pasado miércoles en el Congreso "llevaba su nombre": "Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al senado es mío. Yo le puse el cuerpo", añadió Milei.

"El problema son los chorros del kirchnerismo son los 35 que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí", cerró.

Qué dijo Lospennato

Por su parte, Silvia Lospennato, manifestó: "Bueno, hay una única verdad que es incontrastable, que es que el Presidente se comprometió con todos los argentinos que iba a haber ley de ficha limpia y no cumplió".

" Me defraudó a mí y a todos los argentinos . No cumplió porque no quiso o porque no pudo, pero no cumplió. Hizo que todo el trabajo que nos había costado llegar a la media sanción de diputados se perdiera".

Además, advirtió que, si Javier Milei "sabía que no estaban los votos, debió retirar la ley". Y añadió que "si entonces estaban los votos, el que lo traicionó al presidente fueron los senadores".

A su vez, Lospennato criticó que en lugar de que el Presidente dijera que "lo traicionó (Carlos) Rovira, que es el jefe de los senadores de Misiones, salió a acusarnos a los que venimos luchando por esta ley hace años, a los que venimos luchando junto a la sociedad civil organizada, con Gastón Marra, con Fanny Mandelbaum, los tengo que nombrar porque se pusieron esta campaña al hombro con miles de argentinos".

"Perdió la Argentina, perdió la credibilidad de un país, porque en este país gana la impunidad". "Los corruptos defienden a los corruptos y le garantizan impunidad", aseguró.