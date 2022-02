Semana ANSES: Ayuda Escolar confirmada, pago del Complemento para AUH habilitado, SUAF con nuevas categorías topes y aumenta Potenciar Trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el próximo lunes 7 de febrero el nuevo calendario de pago para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Sin IFE 4, de cara al aumento de marzo y con el formulario PS 2.68 de Ayuda Escolar Anual habilitado, se sumará también el cobro de dos Complementos:

$ 7083 para las beneficiarias de la AUH que hayan presentado la Declaración Jurada (DDJJ) en diciembre pasado;

que hayan presentado la en diciembre pasado; $ 4449 o $ 3001 para las trabajadoras y trabajadores registrados , monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo con hijas y/o hijos a cargo con ingresos familiares de hasta $ 128.997 y que estén englobados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).





En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social adelantó este viernes la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentar) para las titulares de la Pensión no Contributiva (PnC) por Madre de siete hijos o más, c on DNI finalizados en 8 y 9 , al tiempo que el sábado 5 retomará el cronograma de cobro de Potenciar Trabajo.

Calendario de pago ANses: ¿cuándo cobro en febrero 2022?

Jubilados y pensionados anses

ANSES pagará desde el lunes 7 de febrero y según la terminación del DNI, el haber mensual para jubilados y pensionados, con ingresos inferiores a $ 32.664.

Además se sumará el cobro de $ 414 correspondientes al Programa Hogar (sólo para inscriptos) y $ 1200 del programa de Reintegro de Compras de AFIP.

DNI terminados en 0: lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1: martes 8 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5: lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6: martes 15 de febrero

DNI terminados en 7: miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8: jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9: viernes 18 de febrero





ANSES pagará en febrero 2022 y por última vez, el haber actualizado en diciembre pasado con el aumento del 12,11%. De esta forma los jubilados y pensionados de la mínima recibirán $ 29.061, mientras que la máxima escala a $195.140.



AUH ANSES

Las titulares de la AUH ANSES con DNI finalizados en 0, iniciarán el lunes 7 de febrero el nuevo calendario de cobro.

DNI terminados en 0: lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1: martes 8 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5: lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6: martes 15 de febrero

DNI terminados en 7: miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8: jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9: viernes 18 de febrero





Cuánto cobra AUH ANSES en febrero 2022

ANSES pagará $ 5063 (bruto) correspondiente al monto mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Luego, en marzo, se aplicará el primer aumento del año.

Además se agregan:

$ 6000, $ 9000 o $ 12.000, de Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos o hijas menores de 14 años;

según la cantidad de hijos o hijas menores de 14 años; $ 414 correspondientes al Programa Hogar para la compra de la Garrafa Social;

para la compra de la Garrafa Social; $ 2400 del programa de Reintegro de Compras de AFIP ;

; $ 4677 + Bono de Conectividad de $ 1000, sólo para AUH inscriptas en las Becas Progresar del Ministerio de Educación;

del Ministerio de Educación; $ 5000 del Más Cultura .

SUAF ANSES



ANSES activará en febrero 2022 el nuevo cronograma de pago correspondiente al cuarto Complemento Mensual para el Salario Familiar de trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo con hijos a cargo y que cuenten con ingresos familiares de hasta $ 128.997.

ANSES: ¿QUÉ ES SUAF Y QUIÉNES LO COBRAN?

La sigla SUAF corresponde al Sistema Único de Asignaciones Familiar es por el cual ANSES liquida y abona las Asignaciones Familiares de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo.

¿CUÁNTO SE COBRA DE COMPLEMENTO DE SALARIO FAMILIAR EN FEBRERO?

El monto del Complemento del Salario Familiar para SUAF ANSES está determinado por el nivel de ingresos mensuales y el monto de la Asignación Familiar por Hijo, según la categoría.

Un trabajador o trabajadora con ingresos familiares hasta $ 87.955 o monotributistas de las categorías A, B o C cobrará $ 4449 del Complemento Mensual ;

Un trabajador o trabajadora con ingresos familiares entre $ 87.955,01a $ 128.997, y monotributistas de la categoría D, cobrará $ 3001 del Complemento Mensual .

suaf anses: calendario de pago con complemento

DNI terminados en 0: lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1: martes 8 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5: lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6: martes 15 de febrero

DNI terminados en 7: miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8: jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9: viernes 18 de febrero

AYUDA ESCOLAR ANUAL ANSES: con 4 montos confirmados, ¿cuánto cobro en marzo 2022 según la categoría?

ANSES confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual desde marzo para trabajadores registrados , monotributistas , titulares de la prestación por desempleo, jubilados y pensionados englobados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La liquidación, que ascenderá hasta $ 9488 según la categoría , se llevará adelante únicamente para quienes ya cuenten con los formularios de escolaridad cargados en la web oficial, mientras que para las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se les acreditará de forma automática.



"La presentación del Certificado Escolar es obligatoria. Tendrás tiempo de hacerlo hasta el 31 de diciembre. Si percibís una Asignación por tus hijos e hijas de entre 4 y 16 años inclusive, o por Hijo con Discapacidad sin límite de edad, vas a cobrar de forma automática. En caso que no cobres en marzo, podrás hacerlo una vez que presentes el Certificado Escolar ", anticipó el organismo conducido por Fernanda Raverta.

ANSES: ¿CUÁNDO SE COBRA LA ESCOLARIDAD?





¿CUÁNTO SE COBRA LA AYUDA ESCOLAR 2021 AUH?





ANSES pagará $ 4787 en carácter de Ayuda Escolar Anual para las titulares de la AUH de marzo.

ANSES: ¿CUÁNTO SE COBRA LA AYUDA ESCOLAR 2021 PARA TRABAJADORES, PENSIONADOS, JUBILADOS Y MONOTRIBUTISTAS?





Los trabajadores englobados en SUAF cuenta con un valor general de $ 4758 ;

Las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que realizan sus actividades en las Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta, cobrarán $ 6348 de Ayuda Escolar ;

Las trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia registrados y Titulares de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que realizan sus actividades en la provincia de Chubut, cobrarán $ 7941 de Ayuda Escolar ;