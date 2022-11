¿Se lanza Cristina Kirchner para Presidenta? Los cálculos y la revelación de un vocero K

¿Cristina Kirchner dirá el próximo 17 de noviembre si es o no candidata a Presidenta de la Nación? Cerca suyo algunos creen que sí y otros que aún no develará la gran incógnita. Pero incluso los que creen que no dará certezas, están convencidos de que a diferencia de 2019, esta vez ella puede encarar el proceso electoral del año próximo y trabajan casi en modo campaña.

El principal dato para la interna del Gobierno es que la Vicepresidenta será la única oradora el Día de la Militancia. El año pasado en cambio fue Alberto Fernández el que encabezó el acto del 17 de noviembre.

Además, a diferencia de otras oportunidades, los flyers con la convocatoria circulan con mucha anticipación y la foto elegida es una que se tomó en la cancha de Racing el 16 de octubre del 2017 cuando se lanzó como candidata a senadora por Unidad Ciudadana. Aquella vez fue en víspera del Día de la Lealtad y ahora habla en el día del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina.

El Estadio Único de La Plata, el Diego Armando Maradona, está reservado exclusivamente para ella. La fecha de inicio del acto se estableció a las 18 porque hasta ese día la Vicepresidenta se encontrará a cargo del Poder Ejecutivo. El Presidente Fernández tiene previsto regresar ese mismo jueves de la gira por Francia e Indonesia y ella, que lo reemplaza, esperará su arribo.

Para la convocatoria al acto de La Plata se eligió una foto del lanzamiento de CFK en el 2017

Para el kirchnerismo, cuya dirigencia ya trabaja en la movilización militante, no es una demostración de fuerza. "No tiene nada que demostrar, es la líder indiscutida", repiten mientras Andrés Larroque volvía a hablar y reclamaba públicamente al jefe de Estado que reconozca el liderazgo.

Los liderazgos no se construyen de un día para el otro. Mi recomendación al Presidente es que se amigue con esa situación, que no esté enojado y viendo en qué posición lo ponen

"No podías con Perón, no se puede con Cristina, los liderazgos no se construyen de un día para el otro. Mi recomendación al Presidente es que se amigue con esa situación, que no esté enojado y viendo en qué posición lo ponen" reprochó el ministro de Desarrollo con la Comunidad bonaerense.

Además apuntó que "ver el resultado tan fuerte del 2019 puede haber mareado algunas conciencias" y admitió que "no pudimos articular y discutir el programa y los roles y la articulación del Frente de Todos". Como esa mesa no está ni la convoca Alberto Fernández, se exponen públicamente las diferencias.

TENSIÓN ENTRE EL KIRCHNERISMO Y EL PRESIDENTE

Alberto Fernández el martes en un acto con Aníbal Fernández que pidió su reelección

En los últimos días circuló el rumor de que alguien llevó un mensaje al Presidente: si hacía algún gesto para bajarse de su sueño reeleccionista podría no hacerse el acto en La Plata. Un vocero de indiscutida cercanía con CFK lo desmintió ante El Cronista.

Sí esperaban una señal presidencial después del duro mensaje de Máximo Kirchner que lo acusó de buscar una "aventura personal" pero no como condición para la realización del acto, aseguran. Por el contrario el Presidente indicó que el diputado Kirchner "está equivocado" y este martes en el vigésimo aniversario del programa Remediar se comparó con Néstor Kirchner y Cristina Fernández en su defensa de la salud pública. Insiste en ser la continuidad del proyecto kirchnerista.

La línea de los objetivos del entorno de la Vicepresidenta la expuso con crudeza el viernes ella misma en el acto de la UOM; el sábado, su hijo y este martes, Larroque. "Hay muchas ganas de escuchar a Cristina", subrayó a pesar de que ella ya habló. La diferencia del acto que coincidirá con el 50 aniversario de la vuelta de Perón tras su exilio y 18 años proscripción del peronismo es que esta vez hablará más para los militantes y con la libertad de ser anfitriona y no invitada.

Larroque está trabajando para la reivindicación del kirchnerismo entre los adversarios internos y es de los convencidos de que el próximo año Cristina Kirchner tiene que ser la candidata a Presidenta y que el peronismo debe ir unido para ganar.





Qué pasará con las PASO

Otro tema que abordó Larroque en su última ráfaga de definiciones giró en torno al futuro de las primarias. Tal como contó El Cronista, admitió que los plazos no dan para modificar el sistema electoral. "Lo de la PASO ya pasó", indicó y reveló el enojo con Alberto Fernández por la organización de un acto del Día del Militante el año pasado con una parte de la CGT y un sector de movimientos sociales (el Evita) son consultarle a otros sectores de la alianza gobernante.



"Le dije a Alberto que no me gustó" reveló en la entrevista con El Destape y también contó que "en nuestro espacio tuvimos una discusión muy fuerte y acompañamos, decidimos ir por responsabilidad política y nos encontramos ese día con que el Presidente convocó a las PASO". "Hay que tener una actitud más responsable", reprochó y le sugirió escuchar "a los que saben" por el pedido de gobernadores e intendentes en contra de las primarias.

"Necesitamos volver a unir al peronismo, el peronismo dividido generó la posibilidad de un gobierno neoliberal por la vía democrática y fue muy malo", respondió. Y concluyó que hay que consensuar el 'para qué' y organizar la estrategia electoral antes de definir quiénes serán candidatos. "Ella no va a venir a salvarles las papas" consideró y reconoció que "está complicado bendecir un candidato" aunque indicó que a diferencia del 2019 hay más consenso en que debe ser.